Highlights
- Eigenständiges E-Mail-Postfach
- Mehrstufige Duplikatsprüfung
- Auswertung, Verwaltung und dokumentierte Belegübermittlung
- Datenschutz nach deutschen Standards
Weitere Funktionen
- Vom Tankkartenanbieter bis zum hochmodernen Cloud-Dienst stehen über 850 eigene Konnektoren und Schnittstellen zu Lieferanten und Online-Portalen bereit
- Je nach Lieferant, Branche und Kundenanforderung werden Portal-Rechnungen tages-, wochen- oder monatsaktuell automatisch heruntergeladen
- Manuell oder dauerhaft weitergeleitet, empfängt das eigenständige E-Mail-Postfach Rechnungen per E-Mail und speichert die originale E-Mail sowie die Anlagen dauerhaft
- Papierrechnungen lassen sich einfach mit invoicefetcher.email und einem Multifunktionsgerät oder einer Smartphone Scan-App digitalisieren
- Invoicefetcher® PDF macht aus E-Mail, Text oder HTML-Rechnungen perfekte PDF-Dokumente
- Eine mehrstufige Duplikatsprüfung prüft jeden ankommenden Beleg und verhindert Duplikate
- Der vollautomatische und dokumentierte Export nach DATEV Unternehmen online, eine vorgelagerte Online-Buchhaltung oder ein DMS-System steigert die Zeitersparnis zusätzlich
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
- XML-Rechnung (konform EN 16931)
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.