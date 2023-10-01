Highlights

  • Eigenständiges E-Mail-Postfach
  • Mehrstufige Duplikatsprüfung
  • Auswertung, Verwaltung und dokumentierte Belegübermittlung
  • Datenschutz nach deutschen Standards

Weitere Funktionen
  • Vom Tankkartenanbieter bis zum hochmodernen Cloud-Dienst stehen über 850 eigene Konnektoren und Schnittstellen zu Lieferanten und Online-Portalen bereit
  • Je nach Lieferant, Branche und Kundenanforderung werden Portal-Rechnungen tages-, wochen- oder monatsaktuell automatisch heruntergeladen
  • Manuell oder dauerhaft weitergeleitet, empfängt das eigenständige E-Mail-Postfach Rechnungen per E-Mail und speichert die originale E-Mail sowie die Anlagen dauerhaft
  • Papierrechnungen lassen sich einfach mit invoicefetcher.email und einem Multifunktionsgerät oder einer Smartphone Scan-App digitalisieren
  • Invoicefetcher® PDF macht aus E-Mail, Text oder HTML-Rechnungen perfekte PDF-Dokumente
  • Eine mehrstufige Duplikatsprüfung prüft jeden ankommenden Beleg und verhindert Duplikate
  • Der vollautomatische und dokumentierte Export nach DATEV Unternehmen online, eine vorgelagerte Online-Buchhaltung oder ein DMS-System steigert die Zeitersparnis zusätzlich

Schnittstellen

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

E-Rechnung

Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:

Lösung verarbeitet E-Rechnungen

Unterstützte Formate:

  • XRechnung
  • ZUGFeRD 2.x
  • XML-Rechnung (konform EN 16931)

Preis

Ab 0,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.