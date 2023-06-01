Highlights
- Visualisierter und schneller Überblick über eigene Kanzleikennzahlen
- Automatisierter und bei Bedarf individueller Datenabgleich
- Microsoft Power BI als Basis: Eine Plattform für alle Auswertungen
- Integrierbar in Office 365 und Microsoft Teams
Weitere Funktionen
- Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation comfort
- Schnittstelle zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Automatisierte Datenabholung
- Daten-Cube in der Cloud
- Visuelle Dashboards für die Kanzleileitung (Übersicht, Auftrag, Mitarbeitende)
- Visuelle Dashboards für den Bereich Rechnungswesen
- 3D Selektions- und Filtermöglichkeiten
- Rechte-Management (ab Q4/22)
Schnittstellen
Lesende Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation comfort
Für die Integration der Kooperationslösung ist ein „lesender-Datenbankuser in der EO Datenbank“ notwendig. Eingerichtet wird dies durch einen Experten der DATEV.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie.