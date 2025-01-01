Highlights
- Moderne, übersichtliche, agile, schnelle und individuelle Web-Oberflächen
- Umfangreicher und vollständiger Workflow mit vielen Möglichkeiten
- Keine Limitierung bei Schnittstellen und Anbindung ans AD (LDAP und SSO)
- Konsequentes Nutzen von Synergien - keine doppelte Datenerfassung
- Detailreiche Rechteverwaltung/Anpassungen pro Person oder Gruppen/Rolle
Weitere Funktionen
- Zentrale Anforderung/Bestellung und Preisvergleiche von Artikeln durch einen Multi-Level-Katalog und direkte Bestellmöglichkeit beim Lieferanten
- Workflow mit diversen Genehmigungsstufen, Vertreterregelungen und Kostenabgrenzungen sowie Rechnungsprüfung, E-Rechnung und Übergabe an die Finanzbuchhaltung
- Inventarkartei für Anlagevermögen jeglicher Arten mit Verleihmanagement (Terminverwaltung, Aus-/Rückgabe, Anbindung an Schließschränke/-systeme)
- Wareneingangs-/Ausgangserfassung mit aut. Kontrolle auf gelieferte Mengen, Materialumbuchungen, drahtlose Lagerinventur mit QR-/Barcodes, LOT/Chargen
- Fahrzeugverwaltung mit digitaler Akte, Fahrtenbuch, Prüftermine, Kostenerfassung und Google Maps-Route sowie Schnittstellen zu Tankkarten und Toll Collec
- Gebäudekosten/-verträge/-inventar lückenlos erfassen sowie Zylinder und Schlüssel mit Verleih und Rückgabeerfassung, Prüfung/Wartung technischer Anlagen
- Räume/Sportstätten und Fahrzeuge reservierbar für intern wie extern mit Verfügbarkeits-/qualifikationsabprüfung, direkt/per Anfrage und Kostenabrechnung
- Bauhof-/Arbeitsaufträge und Kosten/Kolonnen planen und organisieren (einzeln, wiederkehrend) mit Kontrollroutenansicht und Mitarbeiterplanung/-verwaltung
- Öffentliche Task für Bürger (Mängelmelder) mit anschließender Schadendokumentation vor Ort mit Foto und GPS-Upload und interner/externer Kostenzuordnung
- Helpdesk IT mit Ticketsystem, Prioritäten-/Kategorie-/Statuszuweisung und Wissensdatenbank sowie Fundbüro, Verwaltung von Asylbewerbern uvm.
Schnittstellen
CSV- und TXT-Schnittstelle
Über CSV- oder TXT-Dateien, welche sowohl uni- als auch bidirektionale Schnittstellen sind, können bspw. Stammdaten (Kreditoren) und Daten für die Anlagenbuchführung übergeben werden. Ausführliche Informationen über die Schnittstellen sind beim Partner erhältlich.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
