Über CSV- oder TXT-Dateien, welche sowohl uni- als auch bidirektionale Schnittstellen sind, können bspw. Stammdaten (Kreditoren) und Daten für die Anlagenbuchführung übergeben werden. Ausführliche Informationen über die Schnittstellen sind beim Partner erhältlich.



Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben