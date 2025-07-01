Highlights
- Vollautomatische Erfassung aller Programme und Fenster
- Schnelle und minutengenaue Erinnerung dank Zeitachse
- Zeiteinträge werden im richtigen Auftrag in DATEV EO comfort eingetragen
- Mandanten- und Auftragsdaten direkt aus DATEV importieren
- Volle Privatsphäre und Datenschutz für Nutzer:innen (keine Cloudspeicherung)
Weitere Funktionen
- Erfasst automatisch alle aktiven Fenster und Programme im Hintergrund
- Erkennt Titel wie URLs, E-Mail-Betreffs oder Mandanten-/Auftragsinfos
- Zeiteinträge direkt neben der Zeitachse aus der Übersicht heraus erstellen
- Manuelle Zuordnung zu Mandanten und Aufträgen (mit Suchfunktion)
- Automatische Zeiteinträge durch Regeln (z. B. Absender, Auftragsnummer)
- Synchronisierte Zeiteinträge erscheinen im richtigen Auftrag in DATEV
- Automatischer Import von Mandanten- und Auftragsdaten aus DATEV
- Daten bleiben lokal auf dem Gerät oder Terminalserver
- Klick-Demo Memtime mit DATEV
- Unterstützung durch Memtime bei der Einrichtung der DATEV-Schnittstelle
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEVconnect Eigenorganisation
Mit DATEVconnect Eigenorganisation können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Eigenorganisation comfort ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Eigenorganisation
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können lesend aus Eigenorganisation comfort abgerufen werden: Auftragsdaten.
Folgende Daten können nach Eigenorganisation geschrieben werden: Zeiteinträge zum Auftrag.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect
- Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie.