PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

Digitale Service-Plattform, die für die Kunden der PHOENIX umfangreiche Funktionen und Leistungen bietet.

Apotheken stehen viele Service-Leistungen der PHOENIX im Portal rund um die Uhr zur Verfügung. Der übersichtliche Aufbau der Inhalte ermöglicht eine intuitive Handhabung und unterstützt die täglichen Arbeitsprozesse in der Apotheke. Die im Portal digital bereitstehenden Belege können direkt an DATEV übertragen werden. Die Arbeit im Backoffice der Apotheke wird damit erleichtert.