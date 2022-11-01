Highlights
- Anrufe per Klick (Click2Call) direkt aus DATEV starten
- Eingehende Anrufe sofort erkennen
- Detaillierte Anrufhistorie und Notizen für eine optimale Betreuung
- Eingerichtet in fünf Minuten - monatlich kündbar
Weitere Funktionen
- Sichere Cloud-zu-Cloud Kommunikation
- 150 Cloud-Telefonanlagen-Funktionen
- Warteschlangen mit Musik, individuellen Ansagen und IVR-Menüs
- Zeitsteuerung und Besetztlampenfeld
- Voicemail und Fax-to-Mail
- Microsoft Teams oder Cisco Webex mit Placetel einfach verbindbar
- Mobilfunk, um alle Telefonanlagen-Funktionen direkt auf dem Smartphone zu nutzen
- Call Center-Lösung für den Betrieb von Service- oder Kunden-Hotlines
- Appstore für Schnittstellen zu den wichtigsten Software-Anbietern
- Mobile Apps, Desktop-Softphone und Endgeräte: Moderne Software kann kostenlos heruntergeladen werden
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Um die Lösung mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Einsatz der aktuellsten Programmversion von Placetel PROFI (empfohlen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Online-Hilfe für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“ ).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Vorteile für DATEV-Mitglieder
