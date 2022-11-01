Highlights

  • Anrufe per Klick (Click2Call) direkt aus DATEV starten
  • Eingehende Anrufe sofort erkennen
  • Detaillierte Anrufhistorie und Notizen für eine optimale Betreuung
  • 30 Tage kostenlos testen
  • Eingerichtet in fünf Minuten - monatlich kündbar

Weitere Funktionen
  • Sichere Cloud-zu-Cloud Kommunikation
  • 150 Cloud-Telefonanlagen-Funktionen
  • Warteschlangen mit Musik, individuellen Ansagen und IVR-Menüs
  • Zeitsteuerung und Besetztlampenfeld
  • Voicemail und Fax-to-Mail
  • Microsoft Teams oder Cisco Webex mit Placetel einfach verbindbar
  • Mobilfunk, um alle Telefonanlagen-Funktionen direkt auf dem Smartphone zu nutzen
  • Call Center-Lösung für den Betrieb von Service- oder Kunden-Hotlines
  • Appstore für Schnittstellen zu den wichtigsten Software-Anbietern
  • Mobile Apps, Desktop-Softphone und Endgeräte: Moderne Software kann kostenlos heruntergeladen werden

Schnittstellen

DATEV Telefonie-Schnittstelle

Allgemein

Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.

Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.

Um die Lösung mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

  • Einsatz der aktuellsten Programmversion von Placetel PROFI (empfohlen)

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Online-Hilfe für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.

Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“ ).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 4,90 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

