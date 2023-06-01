Highlights
- Komplette Telefonanlagenfunktionalität mit intelligentem Anruf-Management
- Nahtlose Integration auch in Microsoft Teams
- Verfügbar sowohl in der Kanzlei als auch aus der Cloud
- Moderne Lösung mit mobiler Integration und Messaging
- Hohe Flexibilität im Miet- oder Kaufmodell
Weitere Funktionen
- Automatisches Anzeigen der in den zentralen Stammdaten von DATEV gespeicherten Kontaktdaten (Adressaten) bei eingehenden Rufen
- Weitergeben der aktuellen Anrufdaten an den DATEV Arbeitsplatz
- Liste der Telefonate auf dem Arbeitsblatt "Telefonie" im DATEV Arbeitsplatz
- Einstellen des DATEV Arbeitsplatzes auf den zugeordneten Mandanten bzw. die Akte während eines Telefongesprächs
- Übernehmen der Anrufdaten in die DATEV-Komponenten der Eigenorganisation, z.B. Zeiten und Telefonnotizen (Speicherung in der Zeiterfassung)
- Schnelles Suchen innerhalb der DATEV-Kontakte und Anzeigen der Suchergebnisse innerhalb der Swyx Telefonie-Software
- Direktes Wählen per Mausklick aus dem DATEV Arbeitsplatz
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:
Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Einsatz des ESTOS MetaDirectory
- Einsatz der aktuellsten Programmversion von Swyx (empfohlen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Online-Hilfe für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 5,86 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.