Highlights

  • Komplette Telefonanlagenfunktionalität mit intelligentem Anruf-Management
  • Nahtlose Integration auch in Microsoft Teams
  • Verfügbar sowohl in der Kanzlei als auch aus der Cloud
  • Moderne Lösung mit mobiler Integration und Messaging
  • Hohe Flexibilität im Miet- oder Kaufmodell

Weitere Funktionen
  • Automatisches Anzeigen der in den zentralen Stammdaten von DATEV gespeicherten Kontaktdaten (Adressaten) bei eingehenden Rufen
  • Weitergeben der aktuellen Anrufdaten an den DATEV Arbeitsplatz
  • Liste der Telefonate auf dem Arbeitsblatt "Telefonie" im DATEV Arbeitsplatz
  • Einstellen des DATEV Arbeitsplatzes auf den zugeordneten Mandanten bzw. die Akte während eines Telefongesprächs
  • Übernehmen der Anrufdaten in die DATEV-Komponenten der Eigenorganisation, z.B. Zeiten und Telefonnotizen (Speicherung in der Zeiterfassung)
  • Schnelles Suchen innerhalb der DATEV-Kontakte und Anzeigen der Suchergebnisse innerhalb der Swyx Telefonie-Software
  • Direktes Wählen per Mausklick aus dem DATEV Arbeitsplatz

Schnittstellen

DATEV Telefonie-Schnittstelle

Allgemein

Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.

Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik

 


Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.

Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:

Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

  • Einsatz des ESTOS MetaDirectory
  • Einsatz der aktuellsten Programmversion von Swyx (empfohlen)

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Online-Hilfe für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").

Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.

Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 5,86 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.