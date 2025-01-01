Verna nutzt die zur Verfügung gestellten Kost.mdb-Dateien der DATEV. Die Berichte, welche in verna aufgerufen werden können, werden aus den vom Benutzer hinterlegten Stammdaten in verna und den im Bericht benötigten Daten der Kost.mdb-Dateien zusammengeführt.

Es findet eine Logik statt, welche beide Datenhaushalte (verna Stammdaten und Berichtsdaten) zusammenbringt. Dies ist auch möglich, wenn die Kost.mdb-Dateien mit einem Passwort versehen sind, da das genutzte Passwort in verna hinterlegt werden kann, um eine bessere Sicherheit der Kost.mdb-Dateien zu gewährleisten.

Verna speichert somit Verbindungen/Abhängigkeiten bezüglich der Kost.mdb-Dateien und liest zu bestimmten Zeitpunkten (bspw. Berichte) benötigte Daten aus den Dateien aus.

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

