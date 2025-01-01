Highlights
- Fotodokumentation
- Checklisten laut DNORM
- Plausibilitätsprüfung
- Tourenverwaltung
- E-Mail-Bestätigungen
Weitere Funktionen
- Zählertausch
- Monteur Tablet
- Bürger App für Android und iPhone
Schnittstellen
DATEV-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV-Format können strukturierte Buchungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner exportiert und in die DATEV-Rechnungswesen-Programme als Buchungssätze importiert werden.
Prozess der DATEV-Format-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Es handelt sich um eine bidirektionale Schnittstelle im .csv- bzw. xml-Format im Bereich Zähler-Management (Zählerwechsel und weitere im Prozess relevante Daten).
Für ausführlichere Informationen zu den Schnittstellen kann der Partner kontaktiert werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
