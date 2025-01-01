Highlights
- Anrufer-Pop-Up: Anzeige von Name, Firma und weiterer DATEV-Stammdaten
- Computer-Telefonie: Anrufe per Mausklick steuern (z.B. annehmen)
- Hotline-Management: Hotlines einfach einrichten und verwalten
- Mobile App: Von unterwegs auf alle DATEV-Kontakte zugreifen
- Kompatiblität mit vielen Telefonanlagen
Weitere Funktionen
- Telefonate mit einem Klick direkt aus DATEV starten
- Anrufer-Identifizierung auf Basis der DATEV Stammdaten
- Umfangreiche Telefonie-Funktionen (Verbinden, Halten, Makeln, Rückfragen, Heranholen, etc.)
- Hotline-Mitglieder können sich unabhängig vom Standort und Endgerät in ihre Hotlines einloggen
- Telefonkonferenzen und Web-Meetings
- Lückenlose Historie der Mandanten-Telefonate
- Präsenz-Management mit Kalenderabgleich
- Automatisches Setzen von Anruf-Umleitungen
- Fax-Software für den Fax-Versand und -Empfang am PC
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:
Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Einsatz einer beliebigen TK-Anlage
- Einsatz der aktuellsten Programmversion von XPhone Connect (empfohlen)
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 388,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.