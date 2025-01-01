Abrechnungen in der Arztpraxis

Das unternehmerische Handeln von Ärztinnen und Ärzten unterliegt bestimmten Einschränkungen, die sie nur begrenzt beeinflussen können. Insbesondere der Umsatz einer Arztpraxis ist durch verschiedene Faktoren bestimmt, die sich von denen anderer Unternehmen unterscheiden.

Vertragsärzte, die von den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) bezahlt werden, rechnen ihre Leistungen quartalsweise ab und müssen oft auf ihr Geld warten. Zudem wissen sie nicht genau, wie viel sie tatsächlich erhalten werden, da die Abrechnungsgrundlage der GKV-Leistungen der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) ist. Ein Großteil der Leistungen wird aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) bezahlt. Wenn ein Arzt in einem Quartal mehr Leistungen als im Vorjahresquartal abrechnet, stellen die Krankenkassen nicht mehr Geld zur Verfügung.