Art.-Nr. 78772 | Lernvideo (Vortrag)

Aktuelles Steuerrecht - 2. Quartal 2026

Jetzt mit unserem Lernvideo in der steuerlichen Rechtsprechung im 2. Quartal up to date bleiben.
  • Aktuelle Rechtsprechung
  • BFH-Urteile, BMF-Schreiben
  • Verknüpfung mit LEXInform Datenbank für Fachinformationen
Einmalig
185,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Verfügbarkeit KW 25/2026
Dauer ca. 2,5 Std.
Nutzungsdauer 24 Monate

Inhalte

Beschreibung

Im 2. Quartal 2026 erfahren Sie mit diesem Lernvideo alles zur aktuellen Rechtsprechung aus dem steuerlichen Bereich der letzten drei Monate. Das Referententeam bereitet tagaktuell relevante Themen kompakt auf und stellt diese prägnant und praxisgerecht vor. In knapp zwei Stunden erfahren Sie die wichtigsten Neuigkeiten für Ihre tägliche Beratungspraxis. Zudem können Sie jederzeit online auf die Inhalte zugreifen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

Bitte beachten Sie: Die detaillierten Inhalte werden aufgrund der Aktualität kurzfristig bekannt gegeben.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sibylle Wirth

Sibylle Wirth

Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin

Frau Wirth ist als Geschäftsführerin der Wirth und Führer GmbH Steuerberatungsgesellschaft sowie in eigener Kanzlei als Wirtschaftsprüferin tätig. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung für kleine und mittlere Unternehmen sowie die Ausbildung der Mitarbeiter. Vor Beginn der Selbständigkeit war sie in einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in Nürnberg tätig.

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78772 | Lernvideo (Vortrag)

Aktuelles Steuerrecht - 2. Quartal 2026

Jetzt mit unserem Lernvideo in der steuerlichen Rechtsprechung im 2. Quartal up to date bleiben.
Einmalig
185,00 €
Jetzt bestellen