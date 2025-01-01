Art.-Nr. 77628 | Online-Seminar (Workshop)

Altersgemischte Teams erfolgreich führen - Generationen verbinden, Zusammenarbeit stärken

Die Zusammenarbeit von altersgemischten Teams fördern
  • Generations- und sozialisationsbedingte Unterschiede im Team verstehen
  • Effektive Methoden für die Führung altersgemischter Teams
  • Potenzielle Konflikte im Team erkennen und meistern
Einmalig
410,00 €


Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

In Ihrer Kanzlei arbeiten verschiedene Generationen zusammen? Das ist großartig! Altersgemischte Teams bringen wertvolle Perspektiven und Vorteile mit sich. Scheinbar widersprüchliche Werte, Ziele oder Arbeitsweisen können in der Zusammenarbeit aber auch zur Herausforderung werden. Wie schaffen Sie es, ein harmonisches Miteinander zu fördern, damit sich alle wohlfühlen und gemeinsam erfolgreich arbeiten?

Es geht um Zusammenhalt. Jede Generation hat ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen, weil sie unterschiedlich geprägt ist. Altersgemischte Teams brauchen Führungskräfte, die das Verbindende vor das Trennende stellen und gegenseitige Wertschätzung fördern.

In unserem Online-Seminar unterstützen wir Sie dabei, ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen zu entwickeln. Wir stellen Ihnen effektive Methoden zur Führung altersgemischter Teams vor und helfen Ihnen, Ihr persönliches Führungsverhalten zu reflektieren. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Konfliktrisiko in Ihrem Team minimieren und ein produktives Arbeitsumfeld schaffen können.

Bringen Sie eigene Beispiele aus Ihrer Kanzleipraxis mit. Gemeinsam diskutieren wir diese. So verbessern Sie mit uns gezielt Ihr Führungsverhalten und steigern langfristig den Erfolg Ihres Teams.

Wichtiger Hinweis
Für diesen Workshop benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Themen

  • Unterschiedliche Generationen und deren Erwartungen an das Arbeitsumfeld verstehen

  • Unterschiedliche Anforderungen an Sie als Führungskraft

  • Herausforderungen und Potenziale des Generationen-Mix als Führungskraft erfolgreich nutzen

  • Konflikte in altersgemischten Teams vorbeugen, erkennen und souverän lösen

  • Gemeinsame Regeln für ein produktives und harmonisches Arbeitsklima etablieren

  • Praktische Tipps für Ihren Führungsalltag

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Michaela Mojzis

Michaela Mojzis

Kommunikationsberaterin und -trainerin, Coach und Redenschreiberin

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 02.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 08.10.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 03.12.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Preise

