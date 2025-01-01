In Ihrer Kanzlei arbeiten verschiedene Generationen zusammen? Das ist großartig! Altersgemischte Teams bringen wertvolle Perspektiven und Vorteile mit sich. Scheinbar widersprüchliche Werte, Ziele oder Arbeitsweisen können in der Zusammenarbeit aber auch zur Herausforderung werden. Wie schaffen Sie es, ein harmonisches Miteinander zu fördern, damit sich alle wohlfühlen und gemeinsam erfolgreich arbeiten?

Es geht um Zusammenhalt. Jede Generation hat ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen, weil sie unterschiedlich geprägt ist. Altersgemischte Teams brauchen Führungskräfte, die das Verbindende vor das Trennende stellen und gegenseitige Wertschätzung fördern.

In unserem Online-Seminar unterstützen wir Sie dabei, ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen zu entwickeln. Wir stellen Ihnen effektive Methoden zur Führung altersgemischter Teams vor und helfen Ihnen, Ihr persönliches Führungsverhalten zu reflektieren. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Konfliktrisiko in Ihrem Team minimieren und ein produktives Arbeitsumfeld schaffen können.

Bringen Sie eigene Beispiele aus Ihrer Kanzleipraxis mit. Gemeinsam diskutieren wir diese. So verbessern Sie mit uns gezielt Ihr Führungsverhalten und steigern langfristig den Erfolg Ihres Teams.

Wichtiger Hinweis

Für diesen Workshop benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.