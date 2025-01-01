Als Kanzleiinhaberin oder Kanzleiinhaber tragen Sie nicht nur die Verantwortung für Ihr Team, sondern auch für den Erfolg Ihrer Kanzlei. Aber wie gelingt es Ihnen, klare Anweisungen zu geben, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden zu motivieren? Wie können Sie ein starkes Gemeinschaftsgefühl fördern und sich gleichzeitig als kompetente Führungspersönlichkeit etablieren?

Dieses Seminar widmet sich den Grundlagen erfolgreicher Führungsarbeit. Sie erfahren, welche Eigenschaften eine gute Führungskraft auszeichnen und wie Sie Ihre Rolle optimal gestalten können. Sie erhalten viele nützliche Tipps für typische Führungsaufgaben und können diese direkt in Ihrer beruflichen Praxis anwenden.

Gerne können Sie im Vorfeld konkrete Fragen einbringen. So können wir sicherstellen, dass Ihre individuellen Anliegen und Herausforderungen im Seminar behandelt werden. Das Seminar richtet sich an Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber sowie an Führungskräfte, die ihre Führungskompetenzen stärken wollen. Zudem ist es auch geeignet für neue oder angehende Führungskräfte, die ihre Fähigkeiten in der Mitarbeiterführung entwickeln möchten.

Wichtiger Hinweis

Für diesen Workshop benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.