Grundlagen erfolgreicher Mitarbeiterführung: Rollenverständnis und Führungsstile
- Rollenverständnis als Führungskraft
- Unterschiedliche Führungsstile
- Verschiedene Führungsaufgaben und deren praktische Umsetzung
Als Kanzleiinhaberin oder Kanzleiinhaber tragen Sie nicht nur die Verantwortung für Ihr Team, sondern auch für den Erfolg Ihrer Kanzlei. Aber wie gelingt es Ihnen, klare Anweisungen zu geben, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden zu motivieren? Wie können Sie ein starkes Gemeinschaftsgefühl fördern und sich gleichzeitig als kompetente Führungspersönlichkeit etablieren?
Dieses Seminar widmet sich den Grundlagen erfolgreicher Führungsarbeit. Sie erfahren, welche Eigenschaften eine gute Führungskraft auszeichnen und wie Sie Ihre Rolle optimal gestalten können. Sie erhalten viele nützliche Tipps für typische Führungsaufgaben und können diese direkt in Ihrer beruflichen Praxis anwenden.
Gerne können Sie im Vorfeld konkrete Fragen einbringen. So können wir sicherstellen, dass Ihre individuellen Anliegen und Herausforderungen im Seminar behandelt werden. Das Seminar richtet sich an Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber sowie an Führungskräfte, die ihre Führungskompetenzen stärken wollen. Zudem ist es auch geeignet für neue oder angehende Führungskräfte, die ihre Fähigkeiten in der Mitarbeiterführung entwickeln möchten.
Für diesen Workshop benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Rollenverständnis als Führungskraft
Unterschiedliche Führungsstile und ihre Wirkung
Zeit- und Aufmerksamkeitsmanagement als Führungskraft
Typische Führungsaufgaben: Planung, Durchführung und Adaption
Kommunikationsroutinen
Effiziente Teammeetings
Stärkung des Wir-Gefühls
Talentmanagement
Teammotivation durch Transparenz und Wertschätzung
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Michaela Mojzis
Kommunikationsberaterin und -trainerin, Coach und Redenschreiberin
