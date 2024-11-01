Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 2024
- Neuerungen, Entscheidungen und Entwicklungen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
- Praxisbeispiele
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Bleiben Sie rechtlich immer auf dem neuesten Stand – für eine erfolgreiche Berufspraxis. Als Lohnsachbearbeiter benötigen Sie stets aktuelle Informationen, um im sich häufig ändernden Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sicher zu agieren. Unser monatliches Lernvideopaket bietet Ihnen genau das: Kompakt, verständlich und auf den Punkt gebracht informieren wir Sie über alle relevanten Neuerungen, Entscheidungen und Entwicklungen.
Ihre Vorteile:
-
Aktuell: Bleiben Sie informiert über die neuesten Gesetzesänderungen und rechtlichen Entscheidungen.
-
Praxisnah: Anschauliche Beispiele aus dem Arbeitsalltag helfen Ihnen, das Gelernte sofort anzuwenden.
-
Effizient: Lernen Sie bequem und flexibel, wann und wo es Ihnen passt.
Das Lernvideopaket ist eine wertvolle Unterstützung, um Sie sicher durch die Herausforderungen der Lohnbuchführung zu begleiten.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn
Die Themen waren auch Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn.
Themen
Themen Arbeitsrecht 2024
-
01/24: Zugang der Kündigung per Einwurf Einschreiben, Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (1), Tipps: Erhöhung des Mindestlohns zum 01.01.2024
-
02/24: Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (2), Schriftform bei Befristung, Tipps: Lohnanspruch bei unwirksamer Kurzarbeit
-
03/24: Unwirksamkeit einer Kündigung bei fehlerhafter Massenentlassungsanzeige, Diskriminierung wegen einer Behinderung als Praktikant, Tipps: Teilzeit während Elternzeit
-
04/24: Kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Smartphone-Verbot, Mindestlohn – Umstellung von Urlaubsgeld auf monatliche Zahlung, Tipps: „Neue“ Diskriminierungsfälle bei Stellenausschreibungen
-
05/24: Urlaubsabgeltung für Geschäftsführer, Mitbestimmung bei Anwendung von ChatGPT, Tipps: Änderungen bei der Schriftform
-
06/24: Digitale Entgeltabrechnung, Unwirksame Probezeitkündigung wegen Diskriminierung, Tipps: Leistungsprämien und Zielvorgaben
-
07/24: Anspruch auf Feiertagszuschlag, Beweiswert einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Tipps: Der Auflösungsantrag
-
08/24: Zugang des Elternzeitverlangens, Gehemmte Stufenlaufzeit während Elternzeit, Tipps: Vergütung von Bereitschaft und Rufbereitschaft
-
09/24: Unterlassene Mitteilung an Betriebsrat bei Massenentlassung, Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen, Tipps: Begutachtung durch den medizinischen Dienst
-
10/24: Schriftform einer Befristungsabrede, Teilzeitbeschäftigte und Überstundenzuschläge, Tipps: Kündigung Schwerbehinderter in der Probezeit
-
11/24: Anscheinsbeweis bei Zustellung durch Postbedienstete, Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (3), Überlassungshöchstdauer in der Arbeitnehmerüberlassung
-
12/24: Angemessene Probezeit bei Befristung, keine variable Vergütung bei Langzeiterkrankung, Tipps: Befristung zur Vertretung
Themen Sozialversicherungsrecht 2024
-
01/24: Rechengrößen 2024
-
02/24: SV-Meldeportal
-
03/24: Kinderkrankengeld
-
04/24: Minijobs – unvorhersehbares Überschreiten der Entgeltgrenze
-
05/24: Werkstudentenregelung
-
06/24: Vor-/Zwischen-/Nachpraktikum
-
07/24: Schülerpraktikum
-
08/24: Beitrag zur Pflegeversicherung bei Eltern
-
09/24: Optionales Statusfeststellungsverfahren
-
10/24: Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
-
11/24: Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)
-
12/24: Neuerungen zum Jahreswechsel
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
-
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung
-
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Klaus Herrmann
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Mitarbeiter der AOK Bayern
Markus Burgenmeister
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Gernot Engelhardt
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.