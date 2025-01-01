Art.-Nr. 10345 |
Material
Art.-Nr. 10355 |
Material
Art.-Nr. 10346 |
Material
Art.-Nr. 10356 |
Material

Aufsteller Plexiglas für Broschüren DIN A4

  • Broschüren optimal präsentieren
  • Format DIN A4 Hochformat

Mit dem Plexiglas-Aufsteller mit DATEV-Logo präsentieren Sie Ihre DIN A4 Broschüren optimal z. B. auf Ihrer Empfangstheke.

Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Material Plexiglas, glasklar mit aufgedrucktem DATEV-Logo
Maße Füllhöhe: 4 cm cm

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Plexiglas-Aufsteller mit DATEV-Logo präsentieren Sie Ihre Mandanten-Info-Karten optimal z. B. auf Ihrer Empfangstheke. Der Aufsteller eignet sich ideal z. B. für Ihre über DATEV MyMarketing erstellten Mandanten-Info-Karten.

Das Fach bietet Platz für ca. 25 Mandanten-Info-Karten im Format 10 x 6,5 cm.

Preise

Art.-Nr. 10345 | Material

Aufsteller Plexiglas für Broschüren DIN A4

Mit dem Plexiglas-Aufsteller mit DATEV-Logo präsentieren Sie Ihre DIN A4 Broschüren optimal z. B. auf Ihrer Empfangstheke.

Jetzt bestellen