Aufsteller Plexiglas für Broschüren DIN A4

Mit dem Plexiglas-Aufsteller mit DATEV-Logo präsentieren Sie Ihre Mandanten-Info-Karten optimal z. B. auf Ihrer Empfangstheke. Der Aufsteller eignet sich ideal z. B. für Ihre über DATEV MyMarketing erstellten Mandanten-Info-Karten.

Das Fach bietet Platz für ca. 25 Mandanten-Info-Karten im Format 10 x 6,5 cm.