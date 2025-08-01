Beiträge zur Pflegeversicherung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Elterneigenschaft und Nachweis von Kindern
- Digitales Nachweisverfahren (DaBPV)
- Verzinsung zu viel gezahlter Beiträge
- Besonderheiten bei der Beitragsberechnung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In der sozialen Pflegeversicherung ist für die Berechnung der Beiträge entscheidend, ob Beschäftigte Eltern sind. Kinderlose zahlen einen Zuschlag, während Eltern mit mehr als zwei Kindern von Beitragsabschlägen profitieren. Wir zeigen Ihnen, welche Besonderheiten bei den Pflegeversicherungsbeiträgen und dem digitalen Nachweisverfahren für Kinder zu beachten sind und geben wertvolle Tipps für Steuerberater und Arbeitgeber. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Besonderheiten bei Stief-, Pflege- und Adoptiveltern sowie auf den Grenzen des digitalen Verfahrens in diesen Fällen. Warten Arbeitgeber auf das digitale Verfahren und berücksichtigen Kinder bis dahin nicht bei der Beitragsberechnung, müssen die zu viel bezahlten Beiträge teilweise verzinst werden. Alle Details dazu erläutern wir ausführlich und veranschaulichen sie anhand von Beispielen. Ergänzend werfen wir einen Blick auf die Programmlösung.
Themen
- Grundlagen
- Elterneigenschaft
- Beitragsabschläge nach Anzahl der Kinder
- Digitales Nachweisverfahren
- Verzinsung
- Wege außerhalb des digitalen Nachweisverfahrens
- Besonderheiten bei der Beitragsberechnung
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
-
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
-
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Referenten
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
Gernot Engelhardt
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
