Beiträge zur Pflegeversicherung mit DATEV Lohn und Gehalt

In der sozialen Pflegeversicherung ist für die Berechnung der Beiträge entscheidend, ob Beschäftigte Eltern sind. Kinderlose zahlen einen Zuschlag, während Eltern mit mehr als zwei Kindern von Beitragsabschlägen profitieren. Wir zeigen Ihnen, welche Besonderheiten bei den Pflegeversicherungsbeiträgen und dem digitalen Nachweisverfahren für Kinder zu beachten sind und geben wertvolle Tipps für Steuerberater und Arbeitgeber. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Besonderheiten bei Stief-, Pflege- und Adoptiveltern sowie auf den Grenzen des digitalen Verfahrens in diesen Fällen. Warten Arbeitgeber auf das digitale Verfahren und berücksichtigen Kinder bis dahin nicht bei der Beitragsberechnung, müssen die zu viel bezahlten Beiträge teilweise verzinst werden. Alle Details dazu erläutern wir ausführlich und veranschaulichen sie anhand von Beispielen. Ergänzend werfen wir einen Blick auf die Programmlösung.

