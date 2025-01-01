Art.-Nr. 76126 |
Das Mahnwesen mit DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen

Gestalten Sie den Prozess des Mahnwesens – aus der laufenden Finanzbuchführung rationell und verlässlich!
  • Erstellung der Mahnungen aus der laufenden Finanzbuchführung
  • Automatische Terminüberwachung
  • Stammdatenpflege aus anderen Programmen möglich
Einmalig
133,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen im Seminar, Ihre Mahnungen programmunterstützt, individuell und zuverlässig aus der laufenden Finanzbuchführung heraus zu erstellen.

Ein manuelles Mahnwesen ist sehr arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Mit den DATEV-Programmen Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen können Sie säumige Kunden ohne aufwändige Fristenüberwachung termingerecht und EDV-unterstützt auf die Begleichung ihrer offenen Verpflichtungen hinweisen.

Themen
  • Erstellen und Bearbeiten des Mahnvorschlags aufgrund von Buchungsinformationen 
  • Erstellen von Mahntexten und Ausgabe von Mahnungen 
  • Stammdatenpflege und Übernahme von Stammdaten aus anderen Programmen 
  • Analysemöglichkeiten durch OPOS-Listen
Details

Teilnehmerkreis

  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzlei und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 23.02.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 02.04.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 19.06.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 20.08.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 05.10.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 10.12.26 | 
09:00 - 12:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

