Das Mahnwesen mit DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen
- Erstellung der Mahnungen aus der laufenden Finanzbuchführung
- Automatische Terminüberwachung
- Stammdatenpflege aus anderen Programmen möglich
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen im Seminar, Ihre Mahnungen programmunterstützt, individuell und zuverlässig aus der laufenden Finanzbuchführung heraus zu erstellen.
Ein manuelles Mahnwesen ist sehr arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Mit den DATEV-Programmen Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen können Sie säumige Kunden ohne aufwändige Fristenüberwachung termingerecht und EDV-unterstützt auf die Begleichung ihrer offenen Verpflichtungen hinweisen.
Themen
- Erstellen und Bearbeiten des Mahnvorschlags aufgrund von Buchungsinformationen
- Erstellen von Mahntexten und Ausgabe von Mahnungen
- Stammdatenpflege und Übernahme von Stammdaten aus anderen Programmen
- Analysemöglichkeiten durch OPOS-Listen
Details
Teilnehmerkreis
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzlei und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.