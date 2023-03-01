Art.-Nr. 77878 | Lernvideo (Vortrag)

Das Mahnwesen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen

Gestalten Sie den Prozess des Mahnwesens – aus der laufenden Finanzbuchführung rationell und verlässlich!
  • Erstellung der Mahnungen aus der laufenden Finanzbuchhaltung
  • Keine lästige Terminüberwachung
  • Stammdatenpflege aus anderen Programmen möglich
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 3 Std.
Stand 03/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Ein manuelles Mahnwesen ist sehr arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Mit den DATEV-Programmen Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen können Sie säumige Kunden ohne aufwändige Fristenüberwachung termingerecht und EDV-unterstützt auf die Begleichung ihrer offenen Verpflichtungen hinweisen.

Themen

  • Erstellen und Bearbeiten des Mahnvorschlags aufgrund von Buchungsinformationen und hinterlegten Zahlungsbedingungen

  • Erstellen von Mahntexten und Ausgabe von Mahnungen

  • Individuelle Bearbeitung des Mahnformulars

  • Festlegen von Einstellungen zum Mahnwesen

  • Analysemöglichkeiten durch OPOS-Listen

  • Weitere Tipps für die Praxis

Details

Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Fachliche Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse der Finanzbuchführung

  • Kenntnisse in der Offenen-Posten-Buchführung im Programm

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Christian Wielgoss

Christian Wielgoß

Steuerfachangestellter

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77878 | Lernvideo (Vortrag)

Das Mahnwesen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen

Gestalten Sie den Prozess des Mahnwesens – aus der laufenden Finanzbuchführung rationell und verlässlich!
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen

Empfehlungen zum Thema

Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 77866

Unterjähriges Controlling auf Basis einer Qualitäts-BWA mit den DATEV-Lösungen
Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 77778

Elektronische Bank- und Kassenumsätze effizient im Rechnungswesen buchen und Datenservices nutzen