Das Mahnwesen mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen
- Erstellung der Mahnungen aus der laufenden Finanzbuchhaltung
- Keine lästige Terminüberwachung
- Stammdatenpflege aus anderen Programmen möglich
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ein manuelles Mahnwesen ist sehr arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Mit den DATEV-Programmen Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen können Sie säumige Kunden ohne aufwändige Fristenüberwachung termingerecht und EDV-unterstützt auf die Begleichung ihrer offenen Verpflichtungen hinweisen.
Themen
-
Erstellen und Bearbeiten des Mahnvorschlags aufgrund von Buchungsinformationen und hinterlegten Zahlungsbedingungen
-
Erstellen von Mahntexten und Ausgabe von Mahnungen
-
Individuelle Bearbeitung des Mahnformulars
-
Festlegen von Einstellungen zum Mahnwesen
-
Analysemöglichkeiten durch OPOS-Listen
-
Weitere Tipps für die Praxis
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
Fachliche Voraussetzungen
-
Grundkenntnisse der Finanzbuchführung
-
Kenntnisse in der Offenen-Posten-Buchführung im Programm
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.