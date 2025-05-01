Elektronische Bank- und Kassenumsätze effizient im Rechnungswesen buchen und Datenservices nutzen
- Modul „Buchungsvorschläge erzeugen“ einrichten
- Wege zur Abholung von elektronischen Kontoumsätzen
- Buchung der elektronischen Kontoumsätze optimieren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Elektronische Kontoumsätze zum Erzeugen von Buchungsvorschlägen sind eine große Arbeitserleichterung. Im Lernvideo erfahren Sie die Vorteile der elektronischen Kontoumsatzbearbeitung und lernen, wie Sie das Modul „Buchungsvorschläge erzeugen“ einrichten. Der Referent stellt Ihnen unterschiedliche Wege vor, auf denen Sie die Kontoumsatzinformationen abholen können.
Der Schwerpunkt des Lernvideos liegt auf dem Buchen elektronischer Banken. So sehen Sie, wie Sie die abgerufenen Umsätze richtig verbuchen. Auch die Lerndatei und Rücklastschriften werden angesprochen.
Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Einblicke in verschiedene Schnittstellen, wie beispielsweise die von Amazon und PayPal sowie unseren neuen, KI-gestützten Automatisierungsservice für Banken. Außerdem beleuchten wir das Zusammenspiel zwischen Rechnungsdatenserice 2.0 und den PayPal-Umsätzen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Vorteile der elektronischen Kontoumsatzbearbeitung
-
Abholen der Kontoumsatzinformationen
-
RZ-Bankinfo
-
DATEV Zahlungsverkehr
-
Bankensoftware
-
-
Stammdaten und Arbeitsabläufe
-
Einrichten der Stammdaten für die RZ-Bankinfo
-
Arbeitsabläufe mit RZ-Bankinfo
-
-
Informationsquellen, Bearbeitungslogik, elektronische Sammelzahlungen
-
Buchen elektronischer Umsätze
-
Umsätze abrufen und verarbeiten
-
Einstellungen der Buchungsvorschläge
-
Lerndatei anlegen
-
Rücklastschriften
-
Elektronische Kassenumsätze verbuchen
-
-
Einblick in Schnittstellen von PayPal, Amazon und den Automatisierungsservice Bank
-
PayPal- und Amazon-Daten verbuchen und verarbeiten
-
Überblick über den Rechungsdatenservice
-
Einblick in den Automatisierungsservice Bank
-
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Voraussetzungen
Umfangreiche Programmkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (FIBU-Teil)
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Maximilian Scholz
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.