Elektronische Kontoumsätze zum Erzeugen von Buchungsvorschlägen sind eine große Arbeitserleichterung. Im Lernvideo erfahren Sie die Vorteile der elektronischen Kontoumsatzbearbeitung und lernen, wie Sie das Modul „Buchungsvorschläge erzeugen“ einrichten. Der Referent stellt Ihnen unterschiedliche Wege vor, auf denen Sie die Kontoumsatzinformationen abholen können.

Der Schwerpunkt des Lernvideos liegt auf dem Buchen elektronischer Banken. So sehen Sie, wie Sie die abgerufenen Umsätze richtig verbuchen. Auch die Lerndatei und Rücklastschriften werden angesprochen.

Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Einblicke in verschiedene Schnittstellen, wie beispielsweise die von Amazon und PayPal sowie unseren neuen, KI-gestützten Automatisierungsservice für Banken. Außerdem beleuchten wir das Zusammenspiel zwischen Rechnungsdatenserice 2.0 und den PayPal-Umsätzen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.