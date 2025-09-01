DATEV Zahlungsverkehr - Zahlungen einfach abwickeln
- Anlegen der Stammdaten
- Einrichten der Bankverbindungen für die elektronische Übermittlung an die Bank
- Prozessoptimierung zwischen Steuerberater – Unternehmer
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo lernen Sie die Programmfunktionen von DATEV-Zahlungsverkehr kennen und können damit zukünftig Ihre Bankgeschäfte sicher über die DATEV-Cloud abwickeln.
Mit DATEV Zahlungsverkehr bieten wir Ihnen eine bankenübergreifende Electronic-Banking-Lösung. Die Transaktionen zur Bank erfolgen via modernster Übermittlungsverfahren und höchstem Sicherheitsstandard. Wir führen Sie durch die einzelnen Stationen im Programm und zeigen Ihnen, wie Sie den Zahlungsverkehr sicher, kosten- und zeitsparend abwickeln können.
Themen
- Anlegen der Stammdaten (Auftraggeberdaten, Empfängerdaten sowie Verwendungszwecke)
- Einrichten der Bankverbindungen für die elektronische Übermittlung von Zahlungsaufträgen
- Einrichten des sicheren Übermittlungsverfahrens EBICS
- Verification of Payee (VoP): Empfängerprüfung in Abhängigkeit des Übermittlungsverfahrens
- Erfassen und Bearbeiten von Zahlungsaufträgen bzw. SEPA-Lastschriften
- Erfassen und Zuordnen von SEPA-Mandaten aus der SEPA-Mandatsverwaltung
- ASCII-Importschnittstelle: Stammdaten aus einem Bankprogramm importieren
- Prozessoptimierung zwischen Kanzlei und Unternehmen
Details
Teilnehmerkreis
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen
-
Neuanwender von DATEV Zahlungsverkehr in Kanzlei und Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Philipp Müller
Master of Science, Beratung Rechnungswesenprozesse, Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.