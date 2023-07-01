Art.-Nr. 32072 | Mandanten-Info-Broschüre

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Das sollten Sie wissen ...
  • Wirksamer Schutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
  • EU-weite Harmonisierung
  • Aktuelles zur Rechtsprechung

Erscheinungstermin: Juli 2023

Einmalig
2,25 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Die DS-GVO verfolgt das Ziel einer EU-weiten Harmonisierung der Zusammenarbeit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Durch stärkere und präzisere Rechte für betroffene Personen und verschärfte Verpflichtungen für Verarbeiter von Daten soll ein EU-weiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten möglich werden. Dies bedingt auch eine Änderung der Zusammenarbeit von Ihnen z. B. mit Ihren Mitarbeitern und Mandanten.

Ab 25.05.2018 war die (DS-GVO) anzuwenden.

Nun wird zunehmend bewusst, dass bei Nichtbefolgung Sanktionen drohen können: Durch Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und oft mit Bußgeldern verbunden. Auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu strittigen Auslegungsfragen, sorgen für eine verstärkte Durchsetzung.

Ein Sonderfall ist der Datentransfer in die USA: Hier hat der EuGH bisherige Regelungen wie „Safe Harbour“ oder „Privacy Shield“ für ungültig erklärt.

In seiner Entscheidung zum Privacy Shield legte der EuGH außerdem fest, dass bei Datentransfers in Drittstaaten zudem geprüft werden muss, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um ein vergleichbares Schutzniveau zu erreichen.

Weitere Entwicklungen zeichnen sich z. B. im Beschäftigtendatenschutz und bei Internetaktivitäten ab.

Mit dieser Mandanten-Info-Broschüre sensibilisieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten für dieses wichtige Thema und erleichtern somit die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

Musteranschreiben

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Außerdem haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier bequem herunterladen können.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 07/2023
Seitenzahl 26
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Ein Mitarbeiter der DATEV eG

Details & Preise

Art.-Nr. 32072 | Mandanten-Info-Broschüre

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Das sollten Sie wissen ...

Erscheinungstermin: Juli 2023

Einmalig
2,25 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Software | Art.-Nr. 65524

Mandanten-Info comfort
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort