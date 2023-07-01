Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
- Wirksamer Schutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
- EU-weite Harmonisierung
- Aktuelles zur Rechtsprechung
Erscheinungstermin: Juli 2023
Beschreibung
Die DS-GVO verfolgt das Ziel einer EU-weiten Harmonisierung der Zusammenarbeit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Durch stärkere und präzisere Rechte für betroffene Personen und verschärfte Verpflichtungen für Verarbeiter von Daten soll ein EU-weiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten möglich werden. Dies bedingt auch eine Änderung der Zusammenarbeit von Ihnen z. B. mit Ihren Mitarbeitern und Mandanten.
Ab 25.05.2018 war die (DS-GVO) anzuwenden.
Nun wird zunehmend bewusst, dass bei Nichtbefolgung Sanktionen drohen können: Durch Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und oft mit Bußgeldern verbunden. Auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu strittigen Auslegungsfragen, sorgen für eine verstärkte Durchsetzung.
Ein Sonderfall ist der Datentransfer in die USA: Hier hat der EuGH bisherige Regelungen wie „Safe Harbour“ oder „Privacy Shield“ für ungültig erklärt.
In seiner Entscheidung zum Privacy Shield legte der EuGH außerdem fest, dass bei Datentransfers in Drittstaaten zudem geprüft werden muss, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um ein vergleichbares Schutzniveau zu erreichen.
Weitere Entwicklungen zeichnen sich z. B. im Beschäftigtendatenschutz und bei Internetaktivitäten ab.
Mit dieser Mandanten-Info-Broschüre sensibilisieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten für dieses wichtige Thema und erleichtern somit die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
