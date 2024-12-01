DATEV aktuell 04/2024

Machen Sie sich auf den Weg – mit den Cloud-Lösungen von DATEV

Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran. So wie sich Streaming-Dienste und E-Commerce-Plattformen gegen Videotheken oder Versandhäuser durchgesetzt haben, so ist auch die Entwicklung in die Cloud bei IT-Dienstleistern nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit, um auf Dauer wettbewerbsfähig zu bleiben. Technologie-Unternehmen verändern in den nächsten Jahren zusehends ihre Strategie, Technologien werden dann nicht mehr in der heutigen Form angeboten. DATEV entwickelt ihr Produktportfolio deshalb weiter in die Cloud – und dies stets mit Blick auf optimierte Prozesse in den Kanzleien.

Lesen Sie in dieser Ausgabe von DATEV aktuell mehr über unsere neuen Lösungen – und machen Sie sich auf den Weg in die Cloud. Sie lernen die neue Funktion "Steuerliche Daten" kennen, mit der Sie Informationen sicher einholen und diese in den Prozess der Einkommensteuerdeklaration übernehmen können. Sie erfahren außerdem, wie Sie mit DATEV Vermögensnachfolge die Übertragung des Vermögens ihrer Mandanten planen können. Abschließend stellen wir Ihnen das Fitnessprogramm Digitales Rechnungswesen vor, mit dem Sie mehr Geschwindigkeit in der Digitalisierung gewinnen.