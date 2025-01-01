DATEV KanzleiCamp
- Barcamp-Format
- Online-Veranstaltung
Inhalte
Beschreibung
DATEV KanzleiCamp. Impulse geben und gewinnen.
Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt auf dem aktuellen Herausforderungen im Kanzlei-Ökosystem. Das Programm und die Themen geben Sie vor. Den Rahmen stellt DATEV. In einer flexiblen Konstellation.
Das Veranstaltungsteam wird für die Vernetzung sorgen, damit Sie alle gemeinsam an den Themen arbeiten können. Ein innovatives Konzept, dass alle Freiheiten ermöglicht. Das die Teilnehmenden zu Gewinnenden macht. Sie profitieren von den Impulsen im Kreis von Kolleginnen und Kollegen und können Ihr Netzwerk erweitern.
Themen
- Barccamp
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
innovative Kanzleien und deren Mitarbeitende
Dauer
Tagesveranstaltung
Referierende
Das Programm erstellen die Teilnehmenden selbst.
Hinweis
Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Wir bitten Sie daher, wenn möglich, sich auf vier Teilnehmenden pro Kanzlei zu beschränken.
Wichtige Informationen
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei für Nutzer/innen der KOB-Angebote "DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz" (Art.-Nr. 63008), "DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Online (Art.-Nr. 63032) und "DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online" (Art.-Nr. 63033). D. h. der im DATEV-Shop und in der DATEV-Bestellbestätigung genannte reguläre Einzelpreis wird hier nicht berechnet. Mehr Infos unter go.datev.de/kob
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.