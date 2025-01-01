DATEV KanzleiCamp
- Barcamp
Inhalte
Beschreibung
DATEV KanzleiCamp. Impulse geben und gewinnen.
Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt auf aktuellen Herausforderungen im Kanzlei-Ökosystem. Das Programm und die Themen geben Sie vor. Den Rahmen stellt DATEV. In einer flexiblen Konstellation.
Melden Sie sich hier für die vor Ort Veranstaltung in den Niederlassungen an.
Das Veranstaltungsteam wird für die Vernetzung sorgen, damit Sie alle gemeinsam an den Themen arbeiten können. Ein innovatives Konzept, dass alle Freiheiten ermöglicht und die Teilnehmenden zu Gewinnenden macht. Sie profitieren von den Impulsen im Kreis von Kolleginnen und Kollegen und können Ihr Netzwerk erweitern.
Sichern Sie sich jetzt einen Platz und werden Sie Teil des Programms.
Weitere Informationen
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei für Nutzer der KOB-Angebote "DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz" (Art.-Nr. 63008), "DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Online" (Art.-Nr. 63032) und "DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online" (Art.-Nr. 63033). D.h. der im DATEV-Shop und in der -Bestellbestätigung genannte reguläre Einzelpreis wird hier nicht berechnet. Mehr Infos unter www.datev.de/kob .
Kurzinfo
Hinweis
Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin bitte individuell mit uns:
Bitte nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.