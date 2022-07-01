Art.-Nr. 77719 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Unternehmen online - Einrichtung und technische Umsetzung

Alles Wissenswerte zum Einstieg mit DATEV Unternehmen online.
  • Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen
  • Einrichtung beim Mandanten und in der Kanzlei
  • Einstieg ins Programm
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 2 Std.
Stand 07/2022
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen, welche Schritte Sie zur Nutzung von DATEV Unternehmen online in der Kanzlei und bei Ihren Mandanten gehen müssen – von der Bestellung bis hin zur Inbetriebnahme.

Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Prozesse in DATEV Unternehmen online. Zudem geben wir Ihnen alle notwendigen Informationen, um DATEV Unternehmen online in der Kanzlei und bei Ihren Mandanten einzurichten.

Unterstützung bei der Einrichtung von DATEV Unternehmen online erhalten Sie auch im Hilfe-Portal unter www.datev.de/hilfe-duo

Themen

  • Kennenlernen der verschiedenen Buchführungs- und Lohnprozesse in Unternehmen

  • Mandantenbestände bestellen, administrieren und einrichten

  • Inbetriebnahme beim Mandanten

  • Kennenlernen der verschiedenen Digitalisierungswege

Details

Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiter/-inhaber

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Marina Gnatowski

Marina Gnatowski

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77719 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Unternehmen online - Einrichtung und technische Umsetzung

Alles Wissenswerte zum Einstieg mit DATEV Unternehmen online.
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen