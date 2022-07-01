DATEV Unternehmen online - Einrichtung und technische Umsetzung
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen
- Einrichtung beim Mandanten und in der Kanzlei
- Einstieg ins Programm
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen, welche Schritte Sie zur Nutzung von DATEV Unternehmen online in der Kanzlei und bei Ihren Mandanten gehen müssen – von der Bestellung bis hin zur Inbetriebnahme.
Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Prozesse in DATEV Unternehmen online. Zudem geben wir Ihnen alle notwendigen Informationen, um DATEV Unternehmen online in der Kanzlei und bei Ihren Mandanten einzurichten.
Unterstützung bei der Einrichtung von DATEV Unternehmen online erhalten Sie auch im Hilfe-Portal unter www.datev.de/hilfe-duo
Themen
-
Kennenlernen der verschiedenen Buchführungs- und Lohnprozesse in Unternehmen
-
Mandantenbestände bestellen, administrieren und einrichten
-
Inbetriebnahme beim Mandanten
-
Kennenlernen der verschiedenen Digitalisierungswege
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiter/-inhaber
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Marina Gnatowski
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.