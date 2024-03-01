DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung - Budgets einfach überwachen
- Überwachung der haushaltsrelevanten Daten
- Intuitive grafische Aufbereitung und Interpretation der Daten
- Transparenter und aktueller Überblick
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie das Produkt DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung in Ihre tägliche Arbeit integrieren können.
Eine kontinuierliche Überwachung der haushaltsrelevanten Daten ist wichtig, damit Sie jederzeit einen transparenten Überblick über Ihre Plan- und Istzahlen haben. Durch die intuitive Web-Oberfläche und einfach interpretierbare Grafiken sind Sie jederzeit auf dem neuesten Stand und sehen auf einen Blick, wie sich Ihr aktuelles Budget zusammensetzt. Mit dieser Cloud-Anwendung haben Sie auch die Möglichkeit dezentrale Ansprechpartner einzubinden, damit diese einen übersichtlichen Einblick in das Zahlenwerk bekommen.
Im Lernvideo erfahren Sie, wie Sie sich auf der Oberfläche orientieren und spezifische Auswertungen aufrufen und sortieren. Darüber hinaus wird anhand von Beispielen aus der Praxis die Interpretation der Kreisdiagramme und der zugrundeliegenden Zahlen erklärt, sodass Sie das Zusatzmodul Budgetsteuerung effizient in Ihre tägliche Arbeit integrieren können.
Themen
Überblick über das Zusatzmodul Budgetsteuerung
Navigation in der Online-Oberfläche
Interpretation der Grafiken
Erläuterungen der einzelnen Auswertungssichten
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Silja Riedel
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.