In diesem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie das Produkt DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung in Ihre tägliche Arbeit integrieren können.

Eine kontinuierliche Überwachung der haushaltsrelevanten Daten ist wichtig, damit Sie jederzeit einen transparenten Überblick über Ihre Plan- und Istzahlen haben. Durch die intuitive Web-Oberfläche und einfach interpretierbare Grafiken sind Sie jederzeit auf dem neuesten Stand und sehen auf einen Blick, wie sich Ihr aktuelles Budget zusammensetzt. Mit dieser Cloud-Anwendung haben Sie auch die Möglichkeit dezentrale Ansprechpartner einzubinden, damit diese einen übersichtlichen Einblick in das Zahlenwerk bekommen.

Im Lernvideo erfahren Sie, wie Sie sich auf der Oberfläche orientieren und spezifische Auswertungen aufrufen und sortieren. Darüber hinaus wird anhand von Beispielen aus der Praxis die Interpretation der Kreisdiagramme und der zugrundeliegenden Zahlen erklärt, sodass Sie das Zusatzmodul Budgetsteuerung effizient in Ihre tägliche Arbeit integrieren können.