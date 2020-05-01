Der digitale Nachlass
- Das "digitale Ich"
- Nachlassplanung
Erscheinungstermin: Mai 2020
Beschreibung
Das Thema "digitaler Nachlass" gewinnt zunehmend an Bedeutung. So unterschiedlich die Nutzer in der digitalen Welt unterwegs sind, so divers sind die Sichtweisen darüber, was nach dem Todesfall mit den virtuellen Spuren geschehen soll.
Die Mandanten-Information regt dazu an, sich damit auseinanderzusetzen, was mit dem "digitalen Ich" nach dem Versterben geschehen soll. Sie hilft dabei, die Entscheidung bei der Nachlassplanung im Sinne einer maßgeschneiderten Vorsorge zu berücksichtigen.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Info & Leseprobe
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autorin
Solange van Rens, LL.M.
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Erbrecht
Solange van Rens kam über einen Umweg zum Jurastudium: Zunächst absolvierte sie die Hotelfachschule im Bereich Management in Antwerpen, Belgien. An der Universität Maastricht, Niederlande, belegte sie den Masterstudiengang European Law School (Abschluss 1999, Auszeichnung „Cum Laude"). Nach Stationen bei Baker & McKenzie in Amsterdam und Wagemans Advokaten in Maastricht erhielt sie 2004 die deutsche Rechtsanwaltszulassung. Solange van Rens ist seit 2008 Fachanwältin für Arbeitsrecht und seit 2009 Fachanwältin für Erbrecht. Unter anderem wegen ihres internationalen Studiums und ihrer Sprachkenntnisse ist das internationale Erbrecht ihr Spezialgebiet.
Details & Preise
Der digitale Nachlass
Erscheinungstermin: Mai 2020