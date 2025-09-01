Die Mindestlohnkommission hat die Erhöhung des Mindestlohns beschlossen:

Der Mindestlohn in Deutschland soll zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro pro Stunde steigen. Zum 01.01.2027 ist eine weitere Anhebung um 70 Cent auf 14,60 Euro geplant. Aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 12,82 Euro.

Mit den Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns steigt die Zahl der Betriebe, die sich mit den Regelungen auseinandersetzen müssen.

Viele Details zum gesetzlichen Mindestlohn sind in der Entgeltabrechnung zu beachten. Immer mehr Einzelfragen wurden und werden durch die Gerichte entschieden.

Das Kompaktwissen erläutert Ihnen die bislang entwickelten Kriterien, unter welchen Voraussetzungen Arbeitgeber berechtigt sind, Sonderzahlungen (insb. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) auf den gesetzlichen Mindestlohn anzurechnen.