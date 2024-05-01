Die Betriebsaufspaltung, 2. Auflage
- Änderungen durch das MoPeG
- Verschiedene Arten der Betriebsaufspaltung
- Folgen in der laufenden Besteuerung
Erscheinungstermin: Mai 2024
Beschreibung
Dieses Kompaktwissen unterstützt jeden, der sich mit dem komplexen Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung auseinandersetzen muss.
Von der Funktionsweise der Aufteilung zwischen Besitz- und Betriebsunternehmen bis hin zu den steuerlichen Folgen werden alle Aspekte abgedeckt. Erfahren Sie, wie Sie Fallen erkennen und vermeiden können, die bei nicht erkannter Betriebsaufspaltung auftreten können.
Die 2. Auflage beleuchtet auch die jüngsten Änderungen im Recht der Personengesellschaft durch das MoPeG und ihre Auswirkungen auf die Betriebsaufspaltung. Vermeiden Sie wirtschaftliche Katastrophen und stellen Sie sicher, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
Die Betriebsaufspaltung, 2. Auflage
Erscheinungstermin: Mai 2024