In dem Lernvideo stellen wir Ihnen die neuen Abläufe zur digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Welche Probleme aus der Praxis können sich hierbei ergeben und wie sind sie zu lösen? In welchen Fällen ist rechtlich von einer wirksamen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszugehen?

Erfahren Sie darüber hinaus auch die rechtlichen Voraussetzungen und Besonderheiten der Entgeltfortzahlung. Wir stellen beispielhaft dar, wie Sie mit dem Sonderfall verschiedener Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und der Berechnung der Entgeltfortzahlung (Stichwort: Lohnausfallprinzip) umgehen.

Im Lernvideo zeigen wir Ihnen außerdem die aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich mit der Erschütterung des Beweiswertes einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auseinandersetzt.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn im August 2024.

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.