Digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Praxis und Entgeltfortzahlung
- Die digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – eine Arbeitserleichterung?
- Kriterien für das Vorliegen einer wirksamen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
- Wichtige Basics für den Themenbereich der Entgeltfortzahlung
- Erschütterung des Beweiswertes einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Kündigungszeitraum
In dem Lernvideo stellen wir Ihnen die neuen Abläufe zur digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Welche Probleme aus der Praxis können sich hierbei ergeben und wie sind sie zu lösen? In welchen Fällen ist rechtlich von einer wirksamen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszugehen?
Erfahren Sie darüber hinaus auch die rechtlichen Voraussetzungen und Besonderheiten der Entgeltfortzahlung. Wir stellen beispielhaft dar, wie Sie mit dem Sonderfall verschiedener Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und der Berechnung der Entgeltfortzahlung (Stichwort: Lohnausfallprinzip) umgehen.
Im Lernvideo zeigen wir Ihnen außerdem die aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung, die sich mit der Erschütterung des Beweiswertes einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auseinandersetzt.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn im August 2024.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Rechtliche Grundlagen der digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Abläufe zur digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Praxis
Wiederkehrende Probleme zur Wirksamkeit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Rechtliche Anspruchsgrundlagen zur Entgeltfortzahlung
Berechnung der Entgeltfortzahlung
Sonderfälle der Entgeltfortzahlung
Erschütterung des Beweiswertes einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Unternehmerinnen und Unternehmer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzlei und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
