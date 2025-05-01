Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten die DATEV-Lösungen im Bereich Personalwirtschaft bieten und wie Sie mit diesen einen strukturierten, digitalen Lohnprozess gestalten können.

Dieses Lernvideo ist für selbstbuchende Unternehmen bzw. für Unternehmen konzipiert, die mit einer Steuerberatungskanzlei zusammenarbeiten. Sie lernen den vollständigen Prozess der Lohnabrechnung von der Erfassung der Daten vor der Lohnabrechnung bis zur Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen nach der Abrechnung kennen. Über alle Prozesse hinweg bieten die digitalen DATEV-Lösungen umfassende Unterstützung. Weiterhin lernen Sie, wie Sie Bewegungsdaten erfassen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Wege Sie zur Bereitstellung von Auswertungen nutzen können und insbesondere, wie DATEV Unternehmen online und DATEV Arbeitnehmer online Sie hierbei unterstützen können.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.