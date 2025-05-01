Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Unternehmen mit DATEV LODAS
- Digitaler Lohnprozess mit Hilfe der DATEV-Lösungen
- Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal
- Digitale Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten die DATEV-Lösungen im Bereich Personalwirtschaft bieten und wie Sie mit diesen einen strukturierten, digitalen Lohnprozess gestalten können.
Dieses Lernvideo ist für selbstbuchende Unternehmen bzw. für Unternehmen konzipiert, die mit einer Steuerberatungskanzlei zusammenarbeiten. Sie lernen den vollständigen Prozess der Lohnabrechnung von der Erfassung der Daten vor der Lohnabrechnung bis zur Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen nach der Abrechnung kennen. Über alle Prozesse hinweg bieten die digitalen DATEV-Lösungen umfassende Unterstützung. Weiterhin lernen Sie, wie Sie Bewegungsdaten erfassen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Wege Sie zur Bereitstellung von Auswertungen nutzen können und insbesondere, wie DATEV Unternehmen online und DATEV Arbeitnehmer online Sie hierbei unterstützen können.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Prozess der Lohnabrechnung
-
Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal
-
DATEV Personaldaten
-
DATEV Personalakte
-
Erfassung der Monatsdaten
-
Stammdatenänderungen
-
Auswertungen online
-
Bank online
-
DATEV Arbeitnehmer online
-
-
Weitere Schnittstellen
-
DATEV ISWL Excel ®-Lohn-Konverter
-
Cloud Services
-
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Unternehmen
Bitte beachten Sie
Dieses Seminar ist nicht für Anwender der DATEV Lohnprogramme in Kanzleien geeignet, da der Fokus auf den Unternehmen liegt.
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentinnen
Kirsi Grigat
Mitarbeiterin der DATEV eG
Andrea Förster-Schembach
Mitarbeiterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.