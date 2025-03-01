eAU und Datenaustausch bei Entgeltersatzleistungen mit DATEV Lohn und Gehalt
- Neue Rückmeldegründe bei der eAU
- Mitteilung von anrechenbaren Vorerkrankungen
- Entgeltbescheinigung inklusive Neuerungen 2026
- Mitteilung zum Ende der Entgeltersatzleistung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im Lernvideo erhalten Sie wertvolle Einblicke in praxisrelevante Aspekte, die Arbeitgeber und Steuerberater im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit, Vorerkrankungsanfragen und dem Datenaustausch bei Entgeltersatzleistungen zu beachten haben. Unsere Referenten gehen auf die neuen Rückmeldegründe beim eAU-Verfahren ein und geben praktische Tipps zur Vermeidung typischer Fehler. Darüber hinaus werden die Abläufe bei der Weitergewährung von Entgelt während der Entgeltersatzleistung detailliert besprochen und die Mitteilung zum Ende der Entgeltersatzleistung anschaulich erklärt. Abgerundet wird das Thema durch einen Ausblick auf die geplanten Neuerungen im EEL-Verfahren ab 2026.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV Lohn und Gehalt im April 2025.
Themen
Anfrage und Mitteilung der eAU
Vorerkrankungsanfragen
Abgabe der Entgeltbescheinigung
Anfrage zum Ende der Entgeltersatzleistung
Arbeitsentgelt während des Bezugs von Entgeltersatzleistungen
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Klaus Herrmann
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Mitarbeiter der AOK Bayern
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.