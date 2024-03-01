Die gezielte fachliche Fortbildung für die Einkommensteuerklärung des VZ 2024 steht an. Die praxisnahe Darstellung des Lernstoffs wird durch Beispielfälle aus der Berufspraxis vertieft. Der Referent erläutert Ihnen dabei nur diejenigen aktuellen Änderungen, die relevant für den Veranlagungszeitraum 2024 sind.

Schwerpunktthemen sind die neuen bzw. veränderten Abschreibungsmöglichkeiten durch § 7b EStG und § 7 Abs. 5a EStG für Wohnzwecke. Darüber hinaus enthält das Lernvideo wichtige BFH-Urteile für Arbeitnehmer, die Abrundung in Form wichtiger Verwaltungsanweisungen sowie sonstige Rechtsprechung durch den BFH.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.