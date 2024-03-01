Einkommensteuer VZ 2024 - notwendiges Fachwissen für die Praxis
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die gezielte fachliche Fortbildung für die Einkommensteuerklärung des VZ 2024 steht an. Die praxisnahe Darstellung des Lernstoffs wird durch Beispielfälle aus der Berufspraxis vertieft. Der Referent erläutert Ihnen dabei nur diejenigen aktuellen Änderungen, die relevant für den Veranlagungszeitraum 2024 sind.
Schwerpunktthemen sind die neuen bzw. veränderten Abschreibungsmöglichkeiten durch § 7b EStG und § 7 Abs. 5a EStG für Wohnzwecke. Darüber hinaus enthält das Lernvideo wichtige BFH-Urteile für Arbeitnehmer, die Abrundung in Form wichtiger Verwaltungsanweisungen sowie sonstige Rechtsprechung durch den BFH.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Abschreibungsvorschriften bei Immobilien
- Verbesserung und Verlängerung § 7b EStG
- Degressive AfA nach § 7 Abs. 5a EStG
- Erhöhung der linearen AfA nach § 7 Abs. 4 EStG
- Gesetzliche Änderungen, wichtige BMF-Schreiben
- Änderungen § 3 Nr. 72 EStG - PV-Anlagen
- Umzugskosten: Neue Beträge seit dem 01.03.2024
- Abgabefrist und Zinslauf
- Arbeitnehmer
- Zweitwohnungsteuer bei doppelter Haushaltsführung
- Doppelte Haushaltsführung: zu geringe Entfernung
- Doppelte Haushaltsführung im Ausland
- Darlehenserlass als Einkünfte § 19 EStG
- Zufluss von Tantiemenansprüchen: BFH widerspricht BMF
- Steuerfreie Zuschläge bei Bereitschaftsdiensten
- Kostenübernahme ArbN bei 1 %-Regelung
- Immobilien
- Einkünfteerzielungsabsicht bei "Luxusimmobilien“
- Brandschaden und anschaffungsnahe Herstellungskosten
- Veräußerung eines Gartengrundstücks
- § 23 EStG: Überlassung einer Immobilie an (Schwieger-)Mutter
- BFH zu IAB bei PV-Anlage
- Kapital- und sonstige Einkünfte
- Verlustverrechnungsbeschränkung verfassungswidrig?
- Verlust aus Darlehensverzicht - Abgrenzung Altfall
- Weitere Themen
- Energetische Sanierung - § 35c EStG - wann gilt diese als abgeschlossen?
- Handwerkerleistung - § 35a EStG – Thema Vorauszahlung
- Wäscheservice als haushaltsnahe Dienstleistung
- Prozesskosten für nach-ehelichen Unterhalt
- Abrisskosten eines Hauses bei Gesundheitsgefährdung
- Entlastungsbetrag Alleinerziehende paritätisches Wechselmodell
- Ausblick auf 2025
- Von der Drei- zur Viertagesfiktion bei Steuerbescheiden
- Bemerkenswerte Änderungen im JStG 2024
Änderungen des Inhalts aus Aktualitätsgründen sind möglich.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Erstellung der Einkommensteuererklärung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.