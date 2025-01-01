Einrichtung und Optimierung der Kostenrechnung für Unternehmen
- Von der Standardlösung zur individuellen Lösung
- Direkte Zuordnung der Kosten und Erlöse, Kontenverteilungen und Umlage
- Betriebsabrechnungsbogen, Chefübersichten und mehr
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre individuelle Kostenrechnung von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen.
Sie lernen anhand eines eigenen Praxisfalls, die Kosten- und Leistungsrechnung Schritt für Schritt einzurichten und an Ihren Bedarf anzupassen. Sie erhalten praxisnahe Tipps zur individuellen Nutzung.
Bei einer bestehenden Lösung bringen wir Sie auf den aktuellen Stand des Programms und erarbeiten mit Ihnen den optimalen Einsatz.
-
Einrichtung und Anpassung der Lösungen des Programms
-
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), Betriebsabrechnungsbogen und weitere individuelle Auswertungen der Kosten- und Leistungsrechnung
-
Individuelle Chefübersichten: gezielter und schneller Überblick über die Entwicklung von ausgewählten Werten in der Gesamtdarstellung oder Einzelwertgrafik
-
Neuanlage bzw. Änderung von Kostenstellen/Kostenträgern: Zuordnung von Eigenschaften (Filtern) und Konsolidierung (Zusammenfassung von Kostenstellenwerten)
-
Zuordnung indirekter Kosten
-
Vergleich von Ist-Daten mit Vorjahreswerten und Planwerten
-
Berechnung individueller betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
-
Zuordnung bzw. Verteilung indirekter Kosten mit Hilfe von Verteilschlüsseln, Kontenverteilungen, Umlagen und innerbetrieblichen Leistungen
Details
Teilnehmerkreis
Unternehmerinnen und Unternehmer