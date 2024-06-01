Erbschaft- und Schenkungsteuer stellen eine finanzielle Belastung für die Nachfolge dar: Je intensiver der Zugriff des Fiskus ist, desto größer ist die Gefahr. Nach den letzten Reformen der Erbschaft- und Schenkungsteuer stehen Ihnen als Steuerberatung neue Instrumente zur Verfügung, wie Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten im Eintritt eines solchen Falls helfen können, Steuern zu vermeiden.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.