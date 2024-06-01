Erbschaft- und Schenkungsteuer: Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen (Module 1-2)
- Bewertungsgegenstände
- Diverse Bewertungsverfahren
- Befreiungsvorschriften
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erbschaft- und Schenkungsteuer stellen eine finanzielle Belastung für die Nachfolge dar: Je intensiver der Zugriff des Fiskus ist, desto größer ist die Gefahr. Nach den letzten Reformen der Erbschaft- und Schenkungsteuer stehen Ihnen als Steuerberatung neue Instrumente zur Verfügung, wie Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten im Eintritt eines solchen Falls helfen können, Steuern zu vermeiden.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
In zwei Lernvideo-Modulen erhalten Sie einen umfassenden Einstieg, um Ihre Mandantinnen und Mandanten rund um Erbschaft- und Schenkungsteuer zu beraten und unterstützen.
Modul 1: Bewertung von Immobilien
- Bewertungsgegenstand
- Welche Grundstücksart liegt vor und welches Bewertungsverfahren ist einschlägig?
- Abgrenzung Grundvermögen zu anderen Vermögensarten
- Die richtige Grundstücksart
- Bewertungsmethoden
- Wie wende ich die Bewertungsverfahren richtig an?
- Vergleichswertverfahren: Welche Daten benötige ich für das Verfahren und wo erhalte ich diese?
- Ertragswertverfahren
- Sachwertverfahren
- Welche Befreiungsvorschriften werden beim jeweiligen Bewertungsgegenstand angewendet?
Modul 2: Bewertung von Betriebsvermögen
- Überblick der Bewertungsverfahren nach BewG
- Bewertungsverfahren
- Vereinfachtes Ertragswertverfahren
- Substanzwertverfahren
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Magdalena Glück-Schinhärl
Master of Science, Steuerberaterin
Allgemeine Informationen Lernvideo
