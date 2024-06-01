Art.-Nr. 78988 | Lernvideo (Vortrag)

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen (Module 1-2)

Grundlagenwissen zur Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen aus steuerlicher Sicht.
  • Bewertungsgegenstände
  • Diverse Bewertungsverfahren
  • Befreiungsvorschriften
Einmalig
185,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 06/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Erbschaft- und Schenkungsteuer stellen eine finanzielle Belastung für die Nachfolge dar: Je intensiver der Zugriff des Fiskus ist, desto größer ist die Gefahr. Nach den letzten Reformen der Erbschaft- und Schenkungsteuer stehen Ihnen als Steuerberatung neue Instrumente zur Verfügung, wie Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten im Eintritt eines solchen Falls helfen können, Steuern zu vermeiden.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

In zwei Lernvideo-Modulen erhalten Sie einen umfassenden Einstieg, um Ihre Mandantinnen und Mandanten rund um Erbschaft- und Schenkungsteuer zu beraten und unterstützen.

Modul 1: Bewertung von Immobilien

  • Bewertungsgegenstand
    • Welche Grundstücksart liegt vor und welches Bewertungsverfahren ist einschlägig?
    • Abgrenzung Grundvermögen zu anderen Vermögensarten
    • Die richtige Grundstücksart
  • Bewertungsmethoden
    • Wie wende ich die Bewertungsverfahren richtig an?
    • Vergleichswertverfahren: Welche Daten benötige ich für das Verfahren und wo erhalte ich diese?
    • Ertragswertverfahren
    • Sachwertverfahren
  • Welche Befreiungsvorschriften werden beim jeweiligen Bewertungsgegenstand angewendet?

Modul 2: Bewertung von Betriebsvermögen

  • Überblick der Bewertungsverfahren nach BewG
  • Bewertungsverfahren
    • Vereinfachtes Ertragswertverfahren
    • Substanzwertverfahren
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Magdalena Glück-Schinhärl

Magdalena Glück-Schinhärl

Master of Science, Steuerberaterin

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78988 | Lernvideo (Vortrag)

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen (Module 1-2)

Grundlagenwissen zur Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen aus steuerlicher Sicht.
Einmalig
185,00 €
Jetzt bestellen

Empfehlungen zum Thema

Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78726

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Gestaltung bei Immobilien und Betriebsvermögen