Art.-Nr. 78726 | Lernvideo (Vortrag)

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Gestaltung bei Immobilien und Betriebsvermögen

Sie erhalten Grundlagenwissen zur Steueroptimierung im Schenkungs- und Erbfall.
  • Grundlagenwissen Erbschaft- und Schenkungssteuer
  • Praxisfälle
  • Steuerlast beim Mandanten eindämmen
Einmalig
185,00 €


Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,25 Std.
Stand 09/2022
Nutzungsdauer 24 Monate
Egal ob Unternehmensnachfolge oder Übergabe des Familienheims - Erbschaft- und Schenkungsteuer begleitet den Berater seit Jahren vermehrt in der täglichen Praxis. Statt abzunehmen, werden sich diese Fälle in den nächsten Jahren sogar noch vermehren. Um hier optimal vorbereitet zu sein, gibt Ihnen das Seminar Einblicke in mögliche Gestaltungsmaßnahmen, um die Steuerlast Ihrer Mandanten möglich niedrig zu halten.

  • Erbfall

    • Erbfall ohne entsprechende Vorkehrungen Erbfall mit steueroptimierter Testamentsgestaltung

  • Schenkungsfall

    • Allgemeine Überlegungen zur Gestaltung zu Lebzeiten

    • Schenkung von Privatvermögen

    • Schenkung von Betriebsvermögen

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Wir empfehlen Ihnen, sich im Vorfeld das Lernvideopaket 78988 "Erbschaft- und Schenkungsteuer: Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen (Module 1-2)" anzuschauen.

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Magdalena Glück-Schinhärl

Magdalena Glück-Schinhärl

Master of Science, Steuerberaterin

