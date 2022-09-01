Erbschaft- und Schenkungsteuer: Gestaltung bei Immobilien und Betriebsvermögen
- Grundlagenwissen Erbschaft- und Schenkungssteuer
- Praxisfälle
- Steuerlast beim Mandanten eindämmen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Egal ob Unternehmensnachfolge oder Übergabe des Familienheims - Erbschaft- und Schenkungsteuer begleitet den Berater seit Jahren vermehrt in der täglichen Praxis. Statt abzunehmen, werden sich diese Fälle in den nächsten Jahren sogar noch vermehren. Um hier optimal vorbereitet zu sein, gibt Ihnen das Seminar Einblicke in mögliche Gestaltungsmaßnahmen, um die Steuerlast Ihrer Mandanten möglich niedrig zu halten.
Themen
-
Erbfall
- Erbfall ohne entsprechende Vorkehrungen Erbfall mit steueroptimierter Testamentsgestaltung
-
Schenkungsfall
-
Allgemeine Überlegungen zur Gestaltung zu Lebzeiten
-
Schenkung von Privatvermögen
-
Schenkung von Betriebsvermögen
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, sich im Vorfeld das Lernvideopaket 78988 "Erbschaft- und Schenkungsteuer: Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen (Module 1-2)" anzuschauen.
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Magdalena Glück-Schinhärl
Master of Science, Steuerberaterin
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.