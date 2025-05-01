Freie Mitarbeit und die Gefahr der Scheinselbstständigkeit
- Selbstständig oder doch scheinselbstständig? Kriterien zur richtigen Einordnung
- Konsequenzen einer falschen Handhabung
- Risikovermeidung – das Statusfeststellungsverfahren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In Zeiten einer zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsmarkts gewinnen sogenannte “Atypische Beschäftigungsverhältnisse” an Bedeutung. Anstatt eines unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeitsverhältnisses werden neben befristeten, Teilzeit- und Leiharbeitsverhältnissen zunehmend freie Mitarbeitsverhältnisse attraktiver. Bei falscher Ausgestaltung durch die Beteiligten droht jedoch die Einstufung als sogenannte „Scheinselbstständigkeit“ mit weitreichenden Folgen. Bei mangelhafter Gestaltung geraten sogar steuerliche Berater mitunter in die Haftung.
Ein freier Mitarbeitender ist selbstständig tätig, d. h. er muss sich eigenständig organisieren, unterliegt keinerlei Weisungen und ist für die Abführung seiner Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge selbst verantwortlich. In der Praxis wird ein freier Mitarbeitender jedoch häufig so in den Betriebsablauf integriert, dass er von der Sozialversicherung als abhängig Beschäftigter mit den Folgen der Sozialversicherungspflicht eingestuft wird. Es drohen erhebliche Nachzahlungen zur Sozialversicherung und im schlimmsten Fall sogar strafrechtliche Konsequenzen.
In diesem Lernvideo erfahren Sie, wie freie Mitarbeit rechtssicher gestaltet werden kann, worauf bei der vertraglichen Ausgestaltung zu achten ist und wie sich typische Risiken vermeiden lassen.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:
Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt im Juni 2025.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Freie Mitarbeit oder abhängige Beschäftigung
-
Abgrenzungskriterien
-
Konsequenzen einer Scheinselbstständigkeit
-
Arbeitnehmerähnliche Selbstständigkeit
-
Statusfeststellung
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzlei und Unternehmen
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Kanzlei und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
-
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung
-
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.