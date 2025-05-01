Freie Mitarbeit und die Gefahr der Scheinselbstständigkeit

In Zeiten einer zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsmarkts gewinnen sogenannte “Atypische Beschäftigungsverhältnisse” an Bedeutung. Anstatt eines unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeitsverhältnisses werden neben befristeten, Teilzeit- und Leiharbeitsverhältnissen zunehmend freie Mitarbeitsverhältnisse attraktiver. Bei falscher Ausgestaltung durch die Beteiligten droht jedoch die Einstufung als sogenannte „Scheinselbstständigkeit“ mit weitreichenden Folgen. Bei mangelhafter Gestaltung geraten sogar steuerliche Berater mitunter in die Haftung.

Ein freier Mitarbeitender ist selbstständig tätig, d. h. er muss sich eigenständig organisieren, unterliegt keinerlei Weisungen und ist für die Abführung seiner Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge selbst verantwortlich. In der Praxis wird ein freier Mitarbeitender jedoch häufig so in den Betriebsablauf integriert, dass er von der Sozialversicherung als abhängig Beschäftigter mit den Folgen der Sozialversicherungspflicht eingestuft wird. Es drohen erhebliche Nachzahlungen zur Sozialversicherung und im schlimmsten Fall sogar strafrechtliche Konsequenzen.

In diesem Lernvideo erfahren Sie, wie freie Mitarbeit rechtssicher gestaltet werden kann, worauf bei der vertraglichen Ausgestaltung zu achten ist und wie sich typische Risiken vermeiden lassen.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt im Juni 2025.

