In dem Lernvideo geben wir Ihnen einen Einblick in die gesetzliche Neuerung „Verification of Payee“, die sich zukünftig auf alle SEPA-Zahlungen auswirkt. Weiterhin stellen wir Ihnen die neueste Komponente „An- und Abwesenheiten“ in DATEV Personal vor. Sie ermöglicht eine taggenaue Erfassung beim Mitarbeitenden und bietet somit Branchen wie z. B. dem Baugewerbe eine wertvolle Unterstützung bei der Vorerfassung. Ein weiterer Themenblock widmet sich der neuen Möglichkeit „Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv“, die Ihnen eine neue Archivierung und Bereitstellung für die Prüfungen verschafft. Ergänzend nehmen wir einen Exkurs zur Digitalen Betriebsprüfung und einen Ausblick vor.

Für den Einstieg in dieses Thema und als Voraussetzung empfehlen wir Ihnen vorab das Lernvideo „Überblick und Neues aus den Online-Anwendungen mit DATEV Lohn und Gehalt – Frühjahr 2025“, Art.-Nr. 77828.

