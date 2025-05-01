Die kollaborative Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen steht bei Nutzung einer Plattform auf Basis von DATEV Unternehmen online in Kombination mit DATEV Personal an erster Stelle. Dabei spielen Prozesse wie Änderung der Mitarbeiterdaten, Monatsdatenerfassung, Onboarding neuer Mitarbeitender, eAU-Abruf durch das Unternehmen, revisionssichere Ablage von Personaldokumenten und der kontinuierliche Zugang zu den Auswertungen eine wichtige Rolle. In diesem Lernvideo besprechen wir die Einrichtung und Umsetzung in der Kanzlei sowie den Einsatz im Unternehmen.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV Lohn und Gehalt im Mai 2025.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.