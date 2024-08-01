GmbH & Co.KG, 5. Auflage

Darüber hinaus zeigt das Buch die steuerliche Behandlung der GmbH & Co. KG und die Unterschiede zur GmbH auf. Es befasst sich auch mit der neuen Optionsmöglichkeit nach § 1a KStG, die es Personenhandelsgesellschaften ermöglicht, steuerlich wie Kapitalgesellschaften behandelt zu werden.

Das Kompaktwissen geht außerdem ein auf steuerliche Klarstellungen im Kreditzweitmarktförderungsgesetzes, die durch das MoPeG erforderlich wurden.