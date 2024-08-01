GmbH & Co.KG, 5. Auflage
- Zivil- und Steuerrecht
- Änderungen durch das MoPeG
- Beratungstipps
Erscheinungstermin: August 2024
Beschreibung
Das Kompaktwissen stellt die zivil- und steuerrechtlichen Schwerpunkte in der beraterischen Tätigkeit für eine GmbH & Co.KG vor. Es berücksichtigt die jüngsten Änderungen im Recht der Kommanditgesellschaft durch das MoPeG. Insbesondere die aktuellen Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung werden beleuchtet.
Darüber hinaus zeigt das Buch die steuerliche Behandlung der GmbH & Co. KG und die Unterschiede zur GmbH auf. Es befasst sich auch mit der neuen Optionsmöglichkeit nach § 1a KStG, die es Personenhandelsgesellschaften ermöglicht, steuerlich wie Kapitalgesellschaften behandelt zu werden.
Das Kompaktwissen geht außerdem ein auf steuerliche Klarstellungen im Kreditzweitmarktförderungsgesetzes, die durch das MoPeG erforderlich wurden.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Autor
Dr. Helmut Volb
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.
Details & Preise
GmbH & Co.KG, 5. Auflage
Erscheinungstermin: August 2024