GmbH-Gesellschafter, 2. Auflage

Die GmbH-Gesellschafter sind in ihrer Gesamtheit das oberste Willensbildungsorgan der GmbH. Dies bringt Verantwortung und Haftungsrisiken mit sich.

Das Kompaktwissen erläutert praxisnah die Auskunfts- und Einsichtsrechte in Bücher, An-sprüche auf Gewinne und die Pflicht, Nachschüsse zu leisten. Auch auf bestehende Haftungs-risiken wird hingewiesen.