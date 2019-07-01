Art.-Nr. 35332 | Kompaktwissen

GmbH-Gesellschafter, 2. Auflage

Rechte, Pflichten und Haftungsgefahren von GmbH-Gesellschaftern
  • Rechte und Pflichten
  • Ausfall von Finanzierungshilfen
  • Haftungsgefahren

Erscheinungstermin: Juli 2019

Die GmbH-Gesellschafter sind in ihrer Gesamtheit das oberste Willensbildungsorgan der GmbH. Dies bringt Verantwortung und Haftungsrisiken mit sich.

Das Kompaktwissen erläutert praxisnah die Auskunfts- und Einsichtsrechte in Bücher, An-sprüche auf Gewinne und die Pflicht, Nachschüsse zu leisten. Auch auf bestehende Haftungs-risiken wird hingewiesen.

Darüber hinaus behandelt die 2. aktualisierte Auflage Gesellschafterdarlehen, deren Proble-matik besonders im Krisenfall zum Tragen kommt. Der Ausfall von Finanzierungshilfen führt nur noch in besonderen Fällen zu nachträglichen Anschaffungskosten der Beteiligung im Sinn von § 17 EStG. Hier sind bei der Beratung weitere Überlegungen erforderlich, um für den Gesellschafter eine steuerlich optimale Lösung zu finden.

Erscheinungstermin 07/2019
Seitenzahl 87
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

