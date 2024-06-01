GmbH & Still, 4. Auflage

In der 4. aktualisierten Auflage dieses Kompaktwissens erfahren Sie alles Wissenswerte über stille Gesellschaften in der GmbH.

Die stille Gesellschaft bietet sich als interessante Gestaltungsvariante an, insbesondere zur Beteiligung von Familienmitgliedern sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Unternehmen. Das Kompaktwissen behandelt neben den zivil- und steuerrechtlichen Aspekten auch die bilanzielle Behandlung von stillen Beteiligungen.