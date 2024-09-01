Individuelle Entgelttabellen mit DATEV Lohn und Gehalt

Benutzerdefinierte Entgelttabellen bieten Unternehmen mit Tarifverträgen, privatwirtschaftlichen Verträgen und Betriebsvereinbarungen eine Lösung zur rationellen Zahlungsabwicklung. Anhand dieser Vorgaben können Mitarbeitende in Vergütungsgruppen organisiert und die Entwicklung im Unternehmen durch Höhergruppierungsregeln standardisiert werden.

Darüber hinaus erlaubt das System die Kombination mit weiteren Entgeltbestandteilen wie Zulagen und Zuschlägen und kann jederzeit an die zeitliche Entwicklung angepasst werden.

In diesem Lernvideo stellen wir Ihnen den Aufbau individueller Entgelttabellen vor und erläutern die einzelnen Schritte im Lohnabrechnungsprogramm DATEV Lohn und Gehalt. Die Inhalte werden durch anschauliche Praxisbeispiele vertieft. Sie lernen Möglichkeiten der Dokumentation und der Überleitung in die Systeme der Finanzbuchführung kennen.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit Lohn und Gehalt im Oktober 2024.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.