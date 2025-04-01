Art.-Nr. 77780 | Lernvideo (Vortrag)

Land- und Forstwirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rechnungsw. - Grundlagen d. Finanzbuchführung

Bearbeiten Sie eine land- und forstwirtschaftliche Buchführung im DATEV-System.
  • Buchen mit SKR 14
  • Naturalbuchführung anlegen und pflegen
  • Unterjährige Auswertungen zur Finanz- und Naturalbuchführung

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 04/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Land- und Forstwirte können mit ihren speziellen Anforderungen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gebucht werden. Lernen Sie den Bearbeitungsprozess im Bereich Buchführung und Naturalbuchführung für Land- und Forstwirte sowie die dazugehörigen landwirtschaftlichen Auswertungen kennen.

  • Der Schlüssel zur Land- und Forstwirtschaft in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

  • Aufbau des SKR 14 und Erfassungserleichterung beim Buchen

  • Übungsbeispiele zur laufenden Finanzbuchführung

  • Was steckt hinter den Textschlüsseln im SKR14?

  • Naturalbuchführung anlegen und pflegen

  • Unterjährige Auswertungen zur Finanz- und Naturalbuchführung

  • Anlagevermögen pflegen und Buchungen übernehmen

  • Neuanwender von DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen

  • Anwender von DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen

Kenntnisse im Rechnungswesen und Grundkenntnisse in der Land- und Forstwirtschaft

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Bernhard Eggers

Bernhard Eggers

Diplom-Agraringenieur, Organisationsberater bei DATEV eG

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Christoph Schmidt

Mitarbeiter der DATEV eG

