Land- und Forstwirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rechnungsw. - Grundlagen d. Finanzbuchführung
- Buchen mit SKR 14
- Naturalbuchführung anlegen und pflegen
- Unterjährige Auswertungen zur Finanz- und Naturalbuchführung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Land- und Forstwirte können mit ihren speziellen Anforderungen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gebucht werden. Lernen Sie den Bearbeitungsprozess im Bereich Buchführung und Naturalbuchführung für Land- und Forstwirte sowie die dazugehörigen landwirtschaftlichen Auswertungen kennen.
Themen
-
Der Schlüssel zur Land- und Forstwirtschaft in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Aufbau des SKR 14 und Erfassungserleichterung beim Buchen
-
Übungsbeispiele zur laufenden Finanzbuchführung
-
Was steckt hinter den Textschlüsseln im SKR14?
-
Naturalbuchführung anlegen und pflegen
-
Unterjährige Auswertungen zur Finanz- und Naturalbuchführung
-
Anlagevermögen pflegen und Buchungen übernehmen
Details
Teilnehmerkreis
-
Neuanwender von DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen
-
Anwender von DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse im Rechnungswesen und Grundkenntnisse in der Land- und Forstwirtschaft
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Bernhard Eggers
Diplom-Agraringenieur, Organisationsberater bei DATEV eG
Christoph Schmidt
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
