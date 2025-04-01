Land- u. Forstwirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rechnungsw. - Grundl. d. Jahresabschl.
- Jahresabschluss erstellen
- Kennenlernen der Schnittstellen zu Steuern und Bilanzbericht und Abschlussprüfung
- BMEL-Jahresabschluss konsolidieren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Grundlagenwissen über den land- und forstwirtschaflichen Jahresabschluss und die Erstellung eines BMEL-Jahresabschlusses mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Lernen Sie die einzelnen Schritte des Bearbeitungsprozesses kennen.
Themen
-
Jahresabschluss-Stammdaten, Jahresabschluss eröffnen und entwickeln
-
Bestandsveränderungen und Bewertungstabellen
-
E-Bilanz
-
Programmverbindungen u. a. zu DATEV Anlagenbuchführung, Bilanzbericht, den DATEV-Steuerprogrammen und DATEV Eigenorganisation
-
Strukturdaten erfassen
-
BMEL-Jahresabschluss erstellen und ausgeben
-
Export BMELH-Prüfprogramm
-
BMEL-Jahresabschluss konsolidieren
Details
Teilnehmerkreis
Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse im land- und forstwirtschaftlichen Rechnungswesen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Bernhard Eggers
Diplom-Agraringenieur, Organisationsberater bei DATEV eG
Christoph Schmidt
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.