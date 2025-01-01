ISWL Excel®-Lohn-Konverter classic
- Erfassung von Lohn-Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung kann in Microsoft Excel®-Dateien erfolgen, die flexibel gestaltet werden können.
- Es können beliebig viele verschiedene Datei-Vorlagen konfiguriert werden.
- Die Daten können per Knopfdruck so bereitgestellt werden, dass diese in DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt eingelesen werden können.
Inhalte
Beschreibung
Übernahme von Bewegungsdaten aus Microsoft Excel® in die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit LODAS oder Lohn und Gehalt.
Die in einer Microsoft Excel®-Datei erfassten Lohn-Bewegungsdaten können mit der ISWL Excel®-Lohn-Konverter so bereitgestellt werden, dass diese in DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt eingespielt werden können.
Die ISWL Excel®-Lohn-Konverter bietet hierbei die Möglichkeit, eigene Excel®-Vorlagen für die Erfassung von Bewegungsdaten zu nutzen.
Die darin enthaltenen Daten können dann per Knopfdruck in das für den Import in LODAS und Lohn und Gehalt benötigte ASCII-Importformat konvertiert und über die vorhandene Importschnittstelle in LODAS oder Lohn und Gehalt übernommen werden.
In der ISWL Excel®-Lohn-Konverter kann je Microsoft Excel®-Datei konfiguriert werden, welche Inhalte der Datei als Bewegungsdaten in die Lohnabrechnung übernommen werden sollen. Diese Angaben können als Konfiguration in der ISWL Excel®-Lohn-Konverter gespeichert werden.
Hierbei können beliebig viele Konfigurationen angelegt werden.
Details
Erste Schritte
Schritt 1
Wenn Sie noch keine Erfahrungen mit unserer Lösung ISWL Excel-Lohn-Konverter haben, empfehlen wir Ihnen unsere Demo Videos.
Schritt 2
Für die Einführung von ISWL Excel-Lohn-Konverter empfehlen wir die Begleitung durch unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater der DATEV.
Beratung ISWL
Beratung, Schulung, Einrichtung
Zu einem vereinbarten Termin klärt ein DATEV-Berater Ihre individuellen Fragen am Telefon. Mittels Fernbetreuung online schaltet er sich auf Ihren PC und verfolgt und steuert die Vorgänge aktiv auf Ihrem Bildschirm. Je nach Angebot, setzt Ihr Berater die Anforderungen gerne unmittelbar im Programm für Sie um. Buchen Sie einfach über oben stehenden Link einen Termin.