ISWL Excel®-Lohn-Konverter classic

Übernahme von Bewegungsdaten aus Microsoft Excel® in die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit LODAS oder Lohn und Gehalt.

Die in einer Microsoft Excel®-Datei erfassten Lohn-Bewegungsdaten können mit der ISWL Excel®-Lohn-Konverter so bereitgestellt werden, dass diese in DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt eingespielt werden können.

Die ISWL Excel®-Lohn-Konverter bietet hierbei die Möglichkeit, eigene Excel®-Vorlagen für die Erfassung von Bewegungsdaten zu nutzen.

Die darin enthaltenen Daten können dann per Knopfdruck in das für den Import in LODAS und Lohn und Gehalt benötigte ASCII-Importformat konvertiert und über die vorhandene Importschnittstelle in LODAS oder Lohn und Gehalt übernommen werden.

In der ISWL Excel®-Lohn-Konverter kann je Microsoft Excel®-Datei konfiguriert werden, welche Inhalte der Datei als Bewegungsdaten in die Lohnabrechnung übernommen werden sollen. Diese Angaben können als Konfiguration in der ISWL Excel®-Lohn-Konverter gespeichert werden.

Hierbei können beliebig viele Konfigurationen angelegt werden.