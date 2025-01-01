Die individuelle Softwarelösung ISWL Kontoauszugs-Export ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontoumsätze ausgewählter Konten manuell oder automatisiert im MT940- und CSV-Format zur Weiterverarbeitung in Fremdsystemen, z.B.: im SAP, zu exportieren.

Das Programm arbeitet mit dem aktiven Datenpfad des DATEV Zahlungsverkehrs und den dort vorhandenen Konten. Der Zugriff auf die entsprechenden Daten kann durch die DATEV Benutzerverwaltung oder NUKO geschützt werden. ISWL Kontoauszugs-Export kann sowohl im Dialogbetrieb mit den gezeigten Masken als auch in einem Stapelverarbeitungsmodus betrieben werden. Bei dem Aufruf mit entsprechenden Kommandozeilen-Übergabeparameter für den Stapelverarbeitungsmodus arbeitet das Programm dann ohne weitere Eingriffe die Zuordnungen ab. In einer Batchdatei wird dabei auf das Ende der Abarbeitung gewartet. Dieser Modus ist für den Task-Scheduler geeignet.

Das Programm lässt sich über den Windows Taskmanager oder Windows Apps öffnen.

Hinweis: Wir empfehlen eine professionelle Beratung, um alle sich bietenden Potenziale voll ausschöpfen zu können. Eine passende individuelle Beratung können Sie unter Terminland buchen.