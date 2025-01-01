ISWL Kontoauszugs-Export
- Einfacher Export der Kontoumsätze des DATEV Zahlungsverkehrs im MT940- und CSV-Format
Inhalte
Beschreibung
Die individuelle Softwarelösung ISWL Kontoauszugs-Export ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontoumsätze ausgewählter Konten manuell oder automatisiert im MT940- und CSV-Format zur Weiterverarbeitung in Fremdsystemen, z.B.: im SAP, zu exportieren.
Das Programm arbeitet mit dem aktiven Datenpfad des DATEV Zahlungsverkehrs und den dort vorhandenen Konten. Der Zugriff auf die entsprechenden Daten kann durch die DATEV Benutzerverwaltung oder NUKO geschützt werden. ISWL Kontoauszugs-Export kann sowohl im Dialogbetrieb mit den gezeigten Masken als auch in einem Stapelverarbeitungsmodus betrieben werden. Bei dem Aufruf mit entsprechenden Kommandozeilen-Übergabeparameter für den Stapelverarbeitungsmodus arbeitet das Programm dann ohne weitere Eingriffe die Zuordnungen ab. In einer Batchdatei wird dabei auf das Ende der Abarbeitung gewartet. Dieser Modus ist für den Task-Scheduler geeignet.
Das Programm lässt sich über den Windows Taskmanager oder Windows Apps öffnen.
Hinweis: Wir empfehlen eine professionelle Beratung, um alle sich bietenden Potenziale voll ausschöpfen zu können. Eine passende individuelle Beratung können Sie unter Terminland buchen.
Leistungen
Mit der ISWL Kontoauszugs-Export ist es möglich:
-
eine Übersicht der im Zahlungsverkehr zur Verfügung stehenden Konten anzeigen zu lassen, wobei die Sortierung aller Spalten über deren Spaltenköpfe erfolgen kann
-
Kontoumsätze ausgewählter Konten manuell oder automatisiert im MT940- und CSV-Format zu exportieren
-
die Art und Weise des Konten-Exportes nach verschiedenen Kriterien festzulegen, z.B.: Export aller Konten, Export der markierten Konten
-
den Exportumfang der Kontoumsätze zu steuern, z.B.: ob alle Kontoumsätze exportiert werden sollen oder ob im Rahmen eines Folgeexportes nur die seit dem letzten Export neu hinzugekommenen Kontoumsätze exportiert werden sollen. Mehrfache Aktualisierungen und Exporte innerhalb eines Tages werden nicht unterstützt
-
spezielle Zuordnungen zur dauerhaften Auswahl der gewünschten Kontenexporte zu treffen. Hier können z. B. bestimmte Berater- und Mandaten-Nummernkombinationen festgelegt werden um getrennte Exporte für verschiedene Standorte zu ermöglichen
-
die erfolgten Exporte zu protokollieren
Bitte berücksichtigen Sie, dass als Voraussetzung für den ISWL Kontoauszugs-Export die elektronischen Bankkontoumsätze über RZ-Bankinfo oder EBICS in den Zahlungsverkehr übernommen werden müssen.
Beratung ISWL
Beratung, Schulung, Einrichtung
Zu einem vereinbarten Termin klärt ein DATEV-Berater Ihre individuellen Fragen am Telefon. Mittels Fernbetreuung online schaltet er sich auf Ihren PC und verfolgt und steuert die Vorgänge aktiv auf Ihrem Bildschirm. Je nach Angebot, setzt Ihr Berater die Anforderungen gerne unmittelbar im Programm für Sie um. Buchen Sie einfach über oben stehenden Link einen Termin.