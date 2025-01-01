ISWL Steuern

Individuelle Softwarelösungen (ISWL) sind Anwendungen, in denen in Verbindung mit DATEV-Standardprodukten kundenspezifische Anforderungen umgesetzt werden.

Sie haben keine passende DATEV Standard-Lösung gefunden und möchten eine individuelle Schnittstellenlösung durch DATEV entwickeln lassen? Wir beraten und unterstützen Sie bei Fragen zu individuellen Softwarelösungen und permanenten Schnittstellen mit DATEV-Steuerprogrammen wie zum Beispiel Einkommensteuer und Körperschaftsteuer (Machbarkeit, Aufwand).

Sie sparen Kosten und Zeit, indem Sie manuellen Erfassungsaufwand vermeiden und gewünschte Auswertungen automatisch erhalten. Durch Individualisierung Ihrer Auswertungen erhöhen Sie die Aussagekraft ihres Controllings.

Wir entwickeln mit Ihnen Lösungskonzepte und programmieren die Softwarelösungen nach Ihrem individuellen Wunsch auf der Basis von C#, .net und ggf. SQL-Datenbanken.

Hinweis: Wir empfehlen eine professionelle Beratung, um alle sich bietenden Potenziale voll ausschöpfen zu können. Hier können Sie eine passende individuelle Beratung buchen .