Jahres-Event Neumitglieder-Club inkl. Erfahrungsaustausch
- Erfahrungsaustausch
- Treffen mit Kolleginnen und Kollegen sowie Networking
- DATEV-Cloud-Lösungen
Inhalte
Beschreibung
Das Jahres-Event des DATEV Neumitglieder-Clubs ist das Highlight für DATEV-Kanzleigründerinnen und Kanzleigründer.
Erleben Sie einen Tag voller Impulse und Inspiration mit einem Blick über den Tellerrand in lockerer Atmosphäre mit viel Raum zum kennenlernen und netzwerken.
Melden Sie sich für den Erfahrungsaustausch für neubestellte Steuerberatende und das Jahres-Event an. Der Erfahrungsaustausch findet von 14:00 bis 15:30 Uhr statt. Im Anschluss beginnt das Jahres-Event.
Themen
Weitere Informationen
Das Jahres-Event des DATEV Neumitglieder-Clubs richten sich an DATEV-Kanzleigründerinnen und Kanzleigründer.
Teilnehmerkreis: ausschließlich neubestellte Steuerberatende
(Auch neu bestellte Steuerberaterinnen und Steuerberater, die noch kein DATEV-Mitglied sind, sind herzlich willkommen.)
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.