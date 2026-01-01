Art.-Nr. 76133 | Veranstaltungen

Jahres-Event Neumitglieder-Club inkl. Erfahrungsaustausch

Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Das Jahres-Event des DATEV Neumitglieder-Clubs ist das Highlight für DATEV-Kanzleigründerinnen und Kanzleigründer.

Erleben Sie einen Tag voller Impulse und Inspiration mit einem Blick über den Tellerrand in lockerer Atmosphäre mit viel Raum zum kennenlernen und netzwerken.

Melden Sie sich für den Erfahrungsaustausch für neubestellte Steuerberatende und das Jahres-Event an. Der Erfahrungsaustausch findet von 14:00 bis 15:30 Uhr statt. Im Anschluss beginnt das Jahres-Event.

Themen
Weitere Informationen

Das Jahres-Event des DATEV Neumitglieder-Clubs richten sich an DATEV-Kanzleigründerinnen und Kanzleigründer.

Teilnehmerkreis: ausschließlich neubestellte Steuerberatende

(Auch neu bestellte Steuerberaterinnen und Steuerberater, die noch kein DATEV-Mitglied sind, sind herzlich willkommen.)

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

